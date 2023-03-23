佘詩曼林峯難忘電車激吻：勁多人圍觀！

近日佘詩曼同林峯共同擔任內地真人騷嘉賓，並重現劇集經典名場面，大玩回憶殺之餘，二人更聊起相識過程和拍戲的難忘經歷！

阿佘提到與林峯因訪問認識：「第一次見他的時候，是他訪問我。那個時候他是主持，然後我們在化妝間外面碰到，就被他訪問了。」林峯補充：「應該是千禧年，那時候我是普通話頻道的娛樂實習主持，未進劇組拍戲。」回憶當年對阿佘的第一印象，林峯表示：「很緊張！哇，明星！因為那時候她已經拍戲了。」而問道現在對彼此間的印象時，阿佘打趣道：「很差！」

阿佘與林峯認識多年，二人也曾合作過不少影視作品，問到最難忘的瞬間，都一致認為是劇集《歲月風雲》的電車場景，林峯透露：「那晚的戲是在鬧市街道穿梭着，而我們就在沒有頂的兩層電車上，一直不停狂吻。」阿佘笑道：「因為劇中的我很貪錢，加上那時劇中的他已經喜歡我了，所以就捉弄我說親一口有多少錢，不過主要還是拍攝過程尷尬，被大馬路上的人群圍觀，重點是他們又看不到鏡頭，就以為是我單方面狂親他，都在驚呼『哇！佘詩曼！哇！林峯!錫緊佢、咀緊佢』然後導演沒有喊停我們也不敢停，超尷尬！」