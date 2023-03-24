【是日通勝】

農曆閏二月初三

癸卯年 乙卯月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、開市

忌：出行、動土、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、23、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：心急求財易犯錯，佩戴藍水晶可增強智慧。

金牛座：容光煥發，財運特別好，令別人羨慕不已。

雙子座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

巨蟹座：時來運到莫錯過，為理想奮鬥，別再猶豫。

獅子座：輸人不輸陣，就算運氣差也不應自暴自棄。

處女座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

天秤座：投資少不免有風險，太過保守將見財化水。

天蠍座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

人馬座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

山羊座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

水瓶座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

雙魚座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）豬 情緒差

鼠：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易犯錯。

牛：行事高明，可於職場上嘗到不少甜頭。

虎：人緣運下跌，易得罪人，事業雪上加霜。

兔：諸事不順，易有意外發生，保重身體。

龍：桃花旺，有月老牽線，易找到意中人。

蛇：趁正財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

馬：投資宜審慎，要見好就收，防因小失大。

羊：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

猴：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

雞：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

狗：珍惜眼前人，冷戰傷感情，需控制脾氣。

豬：是日沖煞，情緒低落，做事提不起勁。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星：主角九紫星登場

論三元九運，今年冬至，紫白飛星的九運開始，主角快將登場，先來認識這位主角。九紫右弼喜慶星，位居南方離卦，五行屬火，外陽中陰，外硬內軟，陽中抱陰為九紫星。

九紫星是主角，催旺尊星來為家居與辦公室增添旺氣，無可厚非。但筆者認為，九紫喜慶畢竟五行屬火，火太旺太強會令金水力量下降。特別向南火旺，向正東，向東南，五行屬木來生火之地方，需慎重。

《玄空秘旨》云：「南離北坎，位極中央。」今年九紫星飛入北方坎宮，是為水火既濟卦也好，水火不相射也好，都是說明九紫南離與北方坎，是大吉。打工仔有上升的好處，而管理的，有位極中央的近君之臣。又云：「離壬合子癸，喜產多男。」今年南北坐向的夫婦，易有新生命之喜慶。

《飛星賦》云：「火暗而神智難清。」《搖鞭賦》云：「水火破財主眼疾。」《竹節賦》云：「中男合就離家火，夫婦先吉而後有傷。」這3篇文賦所說的，是水剋火。現代人經常面對電子產品，要特別小心眼睛的休息與保養，被免傷眼。向北的朋友不必太擔心，正如《玄機賦》所云：「中爻得配，水火方交。」所以吉多凶少。