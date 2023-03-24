劉心悠孕味濃老公失守曝光　BBQ甜笑黐到實

去年秘做人妻的女星劉心悠，一直採取高度護夫措施，對於夫婿的身份隻字不提，並一筆清買下逾2千萬港元的旺子風水屋作為愛巢。直至昨日（23日）護夫措施終於破防潰敗，網上瘋傳一名男子從後擁抱劉心悠的照片，憑冤氣調情舉動被力證是其夫婿外，劉心悠孕味飄飄的打扮，更被揣測入住旺丁風水屋後，新婚3個月一擊即中。

現年41歲的劉心悠自去年11月底出席公開活動後，至今未有公開現身，並於今年1月被爆早在去年12月大除夕當日，在上水舉行婚禮秘嫁圈外男友，為低調婚事，未有邀請任何圈中人出席。婚事力求密不透風，同樣夫婿的身份也一樣保密，婚事曝光後，劉心悠只說：「多謝大家的祝福，好開心找到另一半！」連婚照也欠奉。

為做人妻，劉心悠早有部署，不諳廚藝的她，去年開始報讀法式廚藝課程，她更豪擲2千多萬港元買入位於西貢、建築面積約2,100呎、四房三廳的獨立屋作為婚後愛巢。當時她說是出售外國物業後，把資金調返港，然後「一炮過」買下心目中這間dream house：「只需要執吓，我最想個廚房整靚啲！」而她這個愛巢更被指是風水屋，名利雙收兼可得貴子。

昨日網上瘋傳一張大合照，相中劉心悠和一眾朋友，包括跟她一起學廚的朋友們享受燒烤樂。身穿工人褲兼素顏的劉心悠，不但笑得甜蜜燦爛，做勝利手勢時，更輕靠背後一名打扮同樣簡約的男子。該男子跟劉心悠一樣高舉勝利手勢，左手穿過劉心悠的腋下外，雙手更夾着劉心悠的V字手勢，就是這個調皮冤氣的打情罵俏動作，足見兩人關係非淺。丈夫樣子曝光已成焦點，另一焦點是相中的劉心悠以鬆身工人褲的打扮，更令人揣測新婚3個月的她或許造人成功，升呢做新手媽媽。

「搞笑」解畫：食多咗啫！

向來愛在社交網晒入廚照的劉心悠，在和疑似夫婿的同框照瘋傳下，加上孕味飄飄，昨午她更新社交網，上載多張親自炮製的法式甜品馬卡龍照，而馬卡龍的形狀更製成可愛的天使，她留言：「Angel macaron」更令網民聯想她是否暗示懷有女嬰。

對於被指新婚3個月一擊即中造人成功，劉心悠昨日回覆本報時直接否認有孕：「咁搞笑？最近我學緊整馬卡龍，食多咗啫，未至於係大肚身形嘛！」但問到從後擁抱的男子是否其夫婿，她卻未有任何回應。其實由婚訊曝光至今，劉心悠一直護夫心切，拒絕透露丈夫的背景，而其夫婿的背景眾說紛紜，包括比她細幾歲、是普通上班族的文職人員，也有指兩人財力迥異。

拍完戲抖抖

劉心悠早前拍攝由陳十三執導新片《驅魔龍族馬小玲》，並且與男主角黃宗澤有對手戲，因該片拍得十分仔細，以致出現超時情況，令台前幕後的檔期都需要重新配合，然後再度開工，但據知劉心悠的戲份已經拍竣，而黃宗澤昨日受訪時則指暫未收到再開工的消息，他謂：「等通知。（你同劉心悠嘅戲份係咪已經拍完？）係，已經拍完。」

片中，劉心悠飾演「妙善」，該角色之電視版由陳煒飾演，而陪伴在「妙善」劉心悠身邊的「初春」則由郭柏妍飾演，柏妍在該片開鏡禮上已大讚劉心悠戲內戲外都超級溫柔。劉心悠性格向來親切溫馴，如果當上媽媽，應是一位好母親。