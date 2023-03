《寫我深情》25周年　監製爆茱莉亞羅拔絲跪求與丹尼爾合作

今年是荷里活經典愛情電影《寫我深情》(Shakespeare in Love)上映的25周年紀念,而該片的監製名導演Ed Zwick最近撰文爆影片的內幕,他表示最初女主角的人選並非桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)而是另一女星茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)!

根據Ed表示最初環球電影公司是因為茱莉亞有意做主角才願意投資開拍《寫》,他說:「佢哋一知『風月俏佳人』(茱莉亞)有機會喺片中穿上束衣已夠興奮願意投資。」之後Ed與茱莉亞一同飛抵倫敦為影片進行籌備工作,她與幾名爭奪片中莎士比亞(William Shakespeare)的男演員見面進行圍讀劇本,據Ed表示當時茱莉亞好恨奧斯卡金像影帝丹尼爾迪路易斯(Daniel Day-Lewis)主演那個角色,不過當時丹尼爾已向Ed表示自己已接拍了《因父之名》(In the Name of the Father),而茱莉亞對他讚不絕口並表示自己有方法令他接拍。Ed指茱莉亞隨即要求助手去買兩打玫瑰花代她送給丹尼爾,而她更附上一張寫上:「成為我的羅密歐。」心意卡。不過後來最終丹尼爾拒絕茱莉亞的邀請,而茱莉亞亦辭演並飛返美國。Ed形容當時的情況是「大災難」,未開拍已令環球已花上600萬美元(約4,700萬港元)!

最終環球亦放棄開拍《寫》並由Miramax接手,找來當時初走紅的桂莉芙白德露接任女主角並由「佛地魔」賴夫費恩斯(Ralph Fiennes)弟弟約瑟(Joseph)飾演莎士比亞一角,最終「冷手執個熱煎堆」,影片大受歡迎,全球勁收接近3億美元(約23億港元)之外,亦橫掃13項奧斯卡金像獎提名,最終掃走7獎包括最佳電影以及女主角。