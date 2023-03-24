《寫我深情》25周年　監製爆茱莉亞羅拔絲跪求與丹尼爾合作

今年是荷里活經典愛情電影《寫我深情》（Shakespeare in Love）上映的25周年紀念，而該片的監製名導演Ed Zwick最近撰文爆影片的內幕，他表示最初女主角的人選並非桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）而是另一女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）！

根據Ed表示最初環球電影公司是因為茱莉亞有意做主角才願意投資開拍《寫》，他說：「佢哋一知『風月俏佳人』（茱莉亞)有機會喺片中穿上束衣已夠興奮願意投資。」之後Ed與茱莉亞一同飛抵倫敦為影片進行籌備工作，她與幾名爭奪片中莎士比亞（William Shakespeare）的男演員見面進行圍讀劇本，據Ed表示當時茱莉亞好恨奧斯卡金像影帝丹尼爾迪路易斯（Daniel Day-Lewis）主演那個角色，不過當時丹尼爾已向Ed表示自己已接拍了《因父之名》（In the Name of the Father），而茱莉亞對他讚不絕口並表示自己有方法令他接拍。Ed指茱莉亞隨即要求助手去買兩打玫瑰花代她送給丹尼爾，而她更附上一張寫上：「成為我的羅密歐。」心意卡。不過後來最終丹尼爾拒絕茱莉亞的邀請，而茱莉亞亦辭演並飛返美國。Ed形容當時的情況是「大災難」，未開拍已令環球已花上600萬美元（約4,700萬港元）！

最終環球亦放棄開拍《寫》並由Miramax接手，找來當時初走紅的桂莉芙白德露接任女主角並由「佛地魔」賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）弟弟約瑟（Joseph）飾演莎士比亞一角，最終「冷手執個熱煎堆」，影片大受歡迎，全球勁收接近3億美元（約23億港元）之外，亦橫掃13項奧斯卡金像獎提名，最終掃走7獎包括最佳電影以及女主角。