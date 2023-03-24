薯仔竟然可以減肥？Robert Pattinson都試過！

【特約報道】薯仔都可以減肥？你哋梗係諗起薯片、薯條、薯餅，認定薯仔為高熱量、高油脂、高澱粉質的食物，但近年有專家指出，若是用適合的方法烹調薯仔，薯仔都可以成為瘦身減肥食材。外國就有人試過用薯仔減肥法，一年內成功減去50公斤，就連英國影星Robert Pattinson都試過，咪話唔信呀！

其實薯仔在各種碳水化合物的食物中熱量相對較低，若以100克的薯仔來計，熱量僅為80卡路里，而100克的薯仔熱量大約為130卡路里，100克的白飯熱量更高達183卡路里，所以有不少國家的民眾習慣將薯仔當主食來取代米飯，降低熱量的攝取之餘，又能有滿滿的飽肚感。

而且薯仔的營養價值非常高，含大量維生素C、E、B1、B2，以及各類礦物質，對想限制脂肪、增加肌肉的健身者來說也是相當不錯的食物。最重要的是薯仔含水溶性及非水溶性膳食纖維，能夠消除便秘，對瘦身者來說有極大助力。

那麼要怎樣烹調才算健康呢？我建議用水白烚、蒸熟就是最好的料理方式，一定要避免用油炸。如果覺得太Dry，可以將薯仔加入湯品中作食材，或配搭其他高水分蔬果做薯仔沙律，攝取豐富纖維和營養。

雖然吃薯仔是其中一個減肥方式，但我並不建議長期只吃單一食物，畢竟身體會缺乏營養補充，此時，新陳代謝也會降低。即使減肥也要注意飲食均衡，配合適量運動，調整出易瘦體質。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。