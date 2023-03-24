日本貓狗CP　甜蜜放閃超有愛！

貓狗之爭向來激烈，養貓定養狗這個問題相信亦困擾過不少愛動物人士。既然如此，Why Not Both？雖然貓狗同養會不和素有耳聞，不過和睦共處的例子亦不少，就如以下兩對來自日本的網紅貓狗組合的互動就充滿愛，更經常孖住齊齊放閃的，可愛到讓人好想當牠們的主人！

撞色兄弟

出名好「頂」得（頭部能頂不同物品）的柴犬Gaku（ガク）（IG@shibainu.gaku），曾經歷老友貓貓Tarawo（タラヲ）離世的傷痛，其後不久主人在機緣巧合下收養了橘貓（Red Tabby）Torajiro（寅次朗），同色的Torajiro到家就吸引了Gaku的注意，據聞只用了一天的時間已經令牠們相處融洽，現在兩隻毛孩更是形影不離，相親相愛的片段閃爆網民，成功吸引了一眾小粉絲追看牠們的放閃日常。值得一提的是，牠們家中其實還有一隻「單身貴族」－日本短尾貓女Rinrin（リンリン），有時亦會混入Gaku和Tarawo之間放閃，超Sweet！

郊遊兄妹

西伯利亞雪橇犬nono（のの）及挪威森林貓Guri經常跟着主人（IG@yukimomon）外出，熱愛戶外活動的主人經常帶着牠們在鏡頭前打卡留倩影，說到最受歡迎的合拍動作，莫過於是Guri扒在nono頭上合照，就像是貓貓牌狗帽，超級萌。其實牠們在相處初期亦有出現過磨合期，後來身為哥哥的Guri成功「管住了」妹妹nono，便開始相處融洽，一家人和和氣氣。