爭取入伍前見粉絲！N.Flying宣布巡演加開4.23澳門站

韓國流行樂隊N.Flying自結他手車勳在3月20日入伍後,知道很多粉絲也希望在其他成員入伍前爭取見面的機會,因此他們便決定於4月23日在澳門百老匯舞台舉行《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》演唱會以回應歌迷的厚愛,而這亦是N.Flying在相隔4年之後,再次來到澳門表演,無疑是N.Fia(N.Flying粉絲稱號)的天大喜訊!

為了回饋觀眾們的支持,N.Flying更預備了加碼的粉絲福利,希望和更多觀眾作近距離接觸!最吸引的一定是名額加倍的「團體合照」福利,不單讓N.Fia們能夠跟N.Flying一起合照留下珍貴回憶,而且主辦方更爭取到總共500個名額的合照福利,惠及更多觀眾!另一方面,演出後的「歡送道別」福利,也由其他站只給購買最貴門票的觀眾,再加碼送給購買1,388港元門票的抽選幸運兒,名額多達680個!最後,還有「簽名拍立得」和「簽名海報」兩大福利,足見N.Flying對粉絲的愛護,亦希望觀眾們能滿載而歸。

而門票價格分為1,888港元、1,388港元及888港元,將於4月3日公開發售。