爭取入伍前見粉絲！N.Flying宣布巡演加開4.23澳門站

韓國流行樂隊N.Flying自結他手車勳在3月20日入伍後，知道很多粉絲也希望在其他成員入伍前爭取見面的機會，因此他們便決定於4月23日在澳門百老匯舞台舉行《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》演唱會以回應歌迷的厚愛，而這亦是N.Flying在相隔4年之後，再次來到澳門表演，無疑是N.Fia（N.Flying粉絲稱號）的天大喜訊！

為了回饋觀眾們的支持，N.Flying更預備了加碼的粉絲福利，希望和更多觀眾作近距離接觸！最吸引的一定是名額加倍的「團體合照」福利，不單讓N.Fia們能夠跟N.Flying一起合照留下珍貴回憶，而且主辦方更爭取到總共500個名額的合照福利，惠及更多觀眾！另一方面，演出後的「歡送道別」福利，也由其他站只給購買最貴門票的觀眾，再加碼送給購買1,388港元門票的抽選幸運兒，名額多達680個！最後，還有「簽名拍立得」和「簽名海報」兩大福利，足見N.Flying對粉絲的愛護，亦希望觀眾們能滿載而歸。

而門票價格分為1,888港元、1,388港元及888港元，將於4月3日公開發售。