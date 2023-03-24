回頭率超高！今季必穿粗獷機能波鞋！

召喚各位鞋頭！今次不少品牌新作強勢來襲，沒有玩其他聯乘元素，全鞋延續品牌DNA，最多只有加入改良的新設計，適合忠於原作的鞋迷。波鞋作為全身搭配中不可缺少的裝飾，穿得好就起到畫龍點睛之效，穿得不好就會變成時尚災難。想化身街頭潮人，就要揀一對設計有個性的鞋款。

破格做舊設計

Balenciaga設計師Demna設計了不少驚世駭俗的作品，讓大家非常震撼。繼品牌先前捲入風波沉寂一時，今次Demna帶着最多潮人追捧的「老爹鞋」Runner重新出現在大眾面前。加入誇張大底、纏繞鞋頭的鞋帶、做舊顏色等設計元素的夏日新作3XL Trainers，目前一共有5色上架，而Demna的社交平台亦釋出更多配色，總有一款啱大家心水。同時品牌亦一併發布變奏款式3XL Trainer Mule，讓大家有更多選擇。

外形機能兼備

以滑雪服飾起家的法國品牌Moncler，一向以推出羽絨服名，這一次開發鞋子市場，帶來全新的Trailgrip Gtx Trainers。雖然搭載的耐磨鞋底，靈感源自山地單車車胎，而且搭載弧形橡膠鞋頭之後，粗獷感十足。不過因為用上輕身材質，如透氣網面物料，所以輕身又舒適。加上採用100% Gore-Tex科技，外底搭載Vibram Megagrip特製物料，能提供絕佳的防水透氣及防滑功效，配合方便穿脫的鞋帶設計，不難成為鞋頭的新目標。今次品牌更額外推出紫色（男裝）及螢光粉紅色（女裝），滿足大家不同的配襯需求。