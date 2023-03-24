藝術和生活息息相關，來到3月，本地有不同的藝術活動和展覽，有餐廳因應藝術主題，設計了不同的美食，大家逛完畫廊或藝術館後，不妨看看有沒有心水的主題餐飲，將藝術品吃落肚。

畫作變小食雞尾酒

很多藝術家在創作的意思，都喜歡小酎至微熏狀態，釋放靈感。尖沙咀帝樂文娜公館酒吧Dada Bar + Lounge由現時開始，逢星期二至六推出「潛意識的奧秘」為主題的雞尾酒及小食。以西班牙畫家薩爾瓦多 • 達利作品《記憶的永恒》作靈感創作的雞尾酒Memory's Persistence和脆炸金文畢芝士條，濃郁重口味。他亦喜繪畫長頸鹿，Flaming Giraffe用熱情果和冧酒調出長頸鹿的色調，配火燄焦糖燉蛋，吸睛美味。至於另一位比利時畫家雷內•馬格利特，其作品《心弦》 以雲朵遇上酒杯作主題，在這裏搖身一變成為雲朵狀雞尾酒Vanishing Cloud，和自家煙熏蝦配酸忌廉及鱒魚子，芳香鮮味。《Man in a Bowler Hat》 化身成用椰子酒和椰子水等調配的Magritte's Dove，放在鴿子造型的杯子內，令人會心微笑，配上以雀巢盛載的脆炸單骨雞翼，符合主題。客人現時可用優惠價錢享用主題雞尾酒和小食1份。凡享用「潛意識的奧秘」雞尾酒及小食的賓客，可於指定日期參與酒店藏寶遊戲「超現實遊蹤」，加深了解超現實主義的概念及相關的著名藝術家，酒吧會邀請不同嘉賓舉行分享會或工作坊，任君選擇。

沉醉書法

中國的詩詞歌賦舉世知名，還有很多膾炙人口的作品流傳至今，很多詩人也是出名的愛酒之人，中環現代居酒屋Zuma在這個3月，向中國藝術和文學致敬，餐廳以詩人蘇軾《春宵》作靈感設計美食和雞尾酒，還請來本地年輕書法家Clara，以名句「春宵一刻值千金」創作了書法藝術品。Scent of Spring 選用氈酒、柚子和櫻花酒等調配，呈現了詩中呈現的香氣。Courtyard Melody有氈酒、檸檬草酒和苦艾酒等，配寫住「再歌」的玻璃杯，象徵歌聲和舞蹈。菜式方面，以春季花園作主題，創作了繽紛的藝術月特別壽司拼盤和以柚子雪葩及黃色花瓣點綴的薄切龍蝦，讓大家於春日感受到富詩意的美食。