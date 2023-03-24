Ferrari Purosangue變種GT十二新「焦」

跨界車型大行其道，所謂跨界，可理想解為混合了兩種車型設計特色的「變種」。日前巡迴到港展出的法拉利(Ferrari)全新Purosangue(左軚版)，更是跨界變種中的變種。從它身上大家雖可見到Crossover SUV的影子，但廠方強調它是一款糅合Crossover和SUV的新「變種」GT跑車。兼且是廠方75年歷史以來首款4門4座位GT跑車。

無論SUV又好，GT也好，相信拉利迷都不會太Care，單睇此全新車型在歐洲市場甫推出旋即訂爆額，廠方要停止接單就知。不過香港車迷唔使擔心，行右軚的香港市場家陣仲可以訂，基本售價約$680萬。至於抵港跟車迷見面的這一輛，車上加了不少Options，包括會變色的電化學玻璃車頂和Bianco Avus白色車身等，價值接近港幣$900萬。想知呢架拉利全新4門4座位GT點解咁吸引咁搶手？睇完以下12大賣點，你就知。

規格表

車型：4門4座位GT

引擎：V12自然吸氣

容積：6,496c.c.

最大功率：725cv/7,750rpm

最大扭力：716Nm/6,250rpm

傳動：8前速F1雙離合器

驅動：中前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.3秒

最高時速：逾310km/h

車身體積：4,973×2,028×1,589mm（長×闊×高）