本日日本：發光熊本熊照住你

很多人晚上睡覺都習慣開一盞小夜燈，有少許燈光反而睡得更安穩。日本出版社寶島社便有名為《お部屋ライト BOOK》卡通夜燈系列，先後推出了角落小夥伴（又名角落生物）、小熊維尼、鬆弛熊等款式，相當受歡迎。最近該系列聯手可愛的熊本熊（くまモン，Kumamon）炮製全新款式，晚上就可以在牠陪伴下入睡啦！造型為熊本熊安坐的模樣，有別於一般夜燈，這款燈採用了柔軟的矽膠及防止過熱的LED光源製作，發出的光線十分柔和，能避免燙傷，無論大人或小朋友使用都很安全。長闊高為120×98×146mm，只有手掌般大小，加上無線設計，使用上相當方便。除了夜燈用途，也可放於不同角落作裝飾。夜燈設有時間掣，可以每小時自動關閉電源，不用怕浪費電。除一般照明模式，更有時亮時暗的呼吸燈模式，這種燈光更易入睡。《お部屋ライト くまモン ver.》即日起於日本全國書店、網上書店及寶島Channel網店有售，售3,278日圓（約HK$193）。