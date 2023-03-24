無綫裁員︱黎諾懿嘆疫情打擊大：真係蝕緊錢

藝人黎諾懿與可嵐今日（24日）到中華廚藝學院為慈善活動擔任嘉賓，試食名廚烹調的美食，他笑言終於能得償所願來到學院：「我真係好鍾意煮嘢食，曾幾何時經諗過嚟報名學拋鑊，但好怕讀書擔心畢唔到業，我讀書考試好渣，好在後來咁啱啲節目有好多廚房畀我玩。」他又自爆與可嵐曾為動作藝員訓練班同學：「當年錢嘉樂覺得我哋演藝界需要多啲武打藝員，佢覺得我骨格精奇，冇諗過原來我係外強中乾，哈哈！」他指近日與太太翻看當年上課時片段，太太還問他現時能否再做「蜈蚣彈」？他笑言現在只能原地「彈吓彈吓」：「我冇荒廢到嘉樂會長啲道理㗎！係啲動作上爭少少啫，哈哈。」

工作方面，他表示將會為綜藝節目擔任主持，而監製工作方面，《仨心友行4》正籌備中，談到無綫剛發內部通告表示需要精簡架構及裁員一事，他對此表示理解：「冇辦法，因為真係蝕緊錢，裁員冇人想，精簡架構係冇辦法之中嘅出路，其實公司都想盡辦法開源例如短視頻、賣劇同網購，大家畀啲時間，希望2、3年可以重返軌道，疫情打擊係大。（你自己節目有冇減資源？）我啲節目Budget應該冇得再Cut，我係有限資源入面做嘢嘅人，冇攞大Budget，所以冇得再精啦，其實創意先係最緊要，TVB最勁係經常喺有限資源做無限嘅嘢。」

至於12年前已於學院修畢課程的可嵐，近年主攻飲食市場，坦言幾年疫情令生意損失慘重：「同啲同事撐得好辛苦，一個員工都唔想炒，亦都冇放冇薪假，自己做多咗兼職搵錢返嚟出糧畀夥計，疫情期間損失差不多6位數。」她指幸好終於捱過了疫情，近日更開第3間餐廳：「今次呢間有啲特別，我請咗一位聽障人士做員工，之前讀咗SEN課程（特殊教育需要課程），知道原來殘疾唔止係肢體殘缺，聽過一啲身為照顧者嘅家長好擔心自己小朋友嘅將來，所以都希望出一分力畀佢哋嘗試。」