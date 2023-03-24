Ivy So自評處女劇有60分　想搞鬥P圖比賽冧粉絲

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）首當女主角的ViuTV新劇《和解在後》下周播映，今日（24日）在九龍灣舉行記者會，多位藝人岑珈其、李敏和何洛瑤等出席，Ivy對處女作面世表示十分期待，知道粉絲安排了應援巴士，她會將自己的畫作設計成小禮物送粉絲作答謝，可能會舉辦一個鬥P圖比賽，勝出者便有禮物。

Ivy自評處女劇有60分，笑言僅給合格分數：「今次拍劇學到好多嘢，但自己睇番，永遠覺得可以再演好啲，初段時較為緊張。」她表示有留意粉絲的留言，希望大家能看到自己冷靜的一面。問到覺得拍劇和唱歌哪一樣較好玩？她說：「發覺兩樣都好鍾意，拍劇好開心，但唱歌跳舞又好滿足，係演戲取代唔到。」拍劇期間經常遇上粉絲，平日也會與粉絲網上互動傾偈，她說最好笑是，粉絲見到與她有感情線的拍檔柯煒林出現時，戲言要準備攻擊，十分搞笑。提到MIRROR成員呂爵安（Edan）被網民批評他「炒CP」後以直播還擊一事，Ivy自己就未遇過有激進留言，「我見到嘅留言都好溫柔、好Sweet，都係鼓勵性說話。」

而岑珈其在劇中飾演一名調解員，向來愛說話的他，導演刻意安排給他對白不多，笑言是一大挑戰，每次Cut機就忍不住要找人傾偈發洩。問他在家中是否擔任太太和兒子之間的調解員？他爆兒子現在十分蠱惑，當曳曳之後，立即向媽咪先道歉，便不會被鬧，可謂奸計得逞。早前珈其太太生日慶生，問生日禮物是否想追多個？他直言想盡快追個女，湊夠一個「好」字，將來兩個小朋友年紀相近便沒有隔膜，不過看到好友Edan「寵妹狂人」很愛錫細妹，又覺得其實相差幾年又很不錯。

對於Edan就網民言論開直播還拖，珈其撐Edan在自己平台抒發情緒沒有問題，也不用特別關心：「可能一直有好多評論，只不過佢一直忍住自己承受，去到一個位可能影響工作，純粹一個宣洩，係無問題，佢唔係鬧人，用道理交代件事。」笑言毋須他幫手做「調解」。