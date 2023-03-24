任賢齊策騎險象環生　航拍機太近累事

相隔12年再出專輯的歌手任賢齊，其新歌《我出去一下》於今日（24日）正式上架，歌曲由五月天怪獸作曲及任製作人、周耀輝填詞，怪獸說：「小齊哥時隔12年終於要再發專輯，很榮幸在這麼重大的事情裏有一起努力的機會。」他說創作時是想像着小齊穿着皮衣騎着電單車在公路上從容前進的畫面，直言這次合作很是開心：「感受到齊哥愈來愈有成熟魅力，還有似乎總是有用不完的活力，每分鐘也在讓生活沒有遺憾，真的百分之百的唱出了自己的生命態度。」

拍攝MV期間，導演安排小齊在沙灘策騎，拍前小齊在教練陪同下，和良駒培養感情，但準備開拍時因航拍機的聲響，令良駒受到驚嚇，並帶着小齊狂奔向攝影隊及衝進小樹林。現場工作人員紛紛衝去找小齊，結果見小齊安然地拉着良駒慢慢步出小樹林，小齊笑說：「牠厲害啊！我覺得牠是保護着我吧，牠才是最臨危不亂的那個，牠覺得航拍機是危險物，本能帶着我向前衝，躲開航拍機，哈哈。我最初也有點嚇着，立即跟自己說別怕，拉緊韁繩！相信牠！就這樣一起衝囉。」

《我》曲是訴說男人潛藏偶爾出走的欲望，無論對事業或家庭，或是面臨人生低潮，總是會產生疑惑，更想看看人生還會有甚麼變化，中場休息後整裝再出發。問到小齊有沒有想離家出走，一個人放空一下的時侯，小齊說：「工作很累，或是壓力大，我就會一個人往大自然跑，爬山或是衝浪、騎摩托車，這些都可以讓我大腦放鬆，一個人靜一靜放空一下。」歌迷留言笑小齊，指他去年推出新歌《在路上》，現在的新歌叫《我出去一下》：「不是一直在路上了嗎？還要出去一下？」小齊說有看到這些留言：「我也笑了出來，真的入行至今一直『在路上』，可是在路上都是工作，我當然要『出去一下』，不然我會瘋啦。」

於今晚8點全球首播的《我》MV中，小齊和金鐘獎影帝男主角李銘順一起演出，巧合的是他們都是在1998年份別主演台版及新加坡版《神鵰俠侶》，並同樣飾演「楊過」，多年後首次在MV過招合體。至於正在趕戲中的李銘順，拍完夜班戲後即趕來和小齊拍MV，拍畢後又要趕回劇組，小齊感謝對方情義相挺，也相約未來能一起合作拍戲。李銘順說很喜歡小齊的《我》，唱出很多正在打拚的人的心聲。