黃嘉雯增磅成功　與關楓馨爆「胸」戰

前港姐黃嘉雯（Carmaney）與關楓馨（Fabienne）今晚（24日）現身慧妍雅集41周年慈善晚會，Carmaney谷胸上陣兼騷長腿，非常搶鏡，Fabienne亦以低V晚裝示人露事業線。Carmaney被問到谷胸谷到好犀利，她說：「因為條裙好靚，條裙係最後一刻借，本身我要出埠拍公司旅遊節目，最終去唔成改咗期，所以就出席到呢個活動。」同樣性感的Fabienne笑言對今晚的戰衣一見鍾情：「我都係條裙靚同埋未試過着呢隻色，着咗覺得自己似灰姑娘，我做好安全措施，我好有經驗。（係咪Fit咗？）我覺得自己肥咗，之前去咗台灣不停食，返嚟要控制飲食，食得清淡啲，我都唔夠膽上磅。（係咪同男友去？）唔係，同朋友去。」

而Carmaney就自認瘦了不少，因早前拍攝寵物節目，其中有一幕需要穿泳衣，她要極速減肥，問她現時身形是否Fit過選港姐時？她說：「唔係，以前太瘦，選港姐時瘦依家5公斤（約11磅），但當時好辛苦，日夜顛倒，依家肥啲好睇啲。」對於無綫裁員？她表示剛剛才知道，問她會否擔心人工及工作量大減？她說：「都唔太擔心，大家依家都有工開。」Fabienne亦謂不太擔心：「近期都好忙，專注工作。（怕唔怕自己受影響？）我冇諗到咁遠，嚟緊有綜藝節目同劇工作。」

同場的曹敏莉（Mandy）表示疫情關係已有幾年沒有舉行大型晚宴，預告5月將舉行慈善乒乓球賽，有意找運動健將朱玲玲傳授打波竅門。談到妹妹曹敏寶於《中年好聲音》12強止步，Mandy說：「都唔使安慰佢，因為其他參賽者都唱得好好，我已經好Proud of佢嘅表現，依家佢身形仲弗過我，同埋我哋成日見，幾姊妹感情好好，早幾日先同佢慶祝完生日，又喺屋企唱卡拉OK，依家都仲未畀隔籬屋投訴，唱得最好都係阿妹，但佢用丹田氣唱歌就係我教佢。」