婁峻碩＠五堅情5月來港開騷：最想開見面會同拍電影！

台灣男團五堅情人氣強勁，成員之一兼唱作人婁峻碩（SHOU）將於5月10日，在旺角麥花臣場館舉行《婁峻碩 SHOU《BOARDING》個人演唱會》，香港是其個人首站海外演唱會。SHOU於2020年份別在台北及高雄開唱，兩場門票均被秒殺，而由SHOU全權主導獨立製作的專輯《BOARDING》，成為是次音樂會主題，專輯不只詞曲全由SHOU創作，甚至連音樂製作以至專輯企劃都一手包辦。

香港作為《BOARDING》個人演唱會海外首站，SHOU興奮的說：「很高興繼五堅情演唱會後，再來跟香港粉絲會面！終於可以把《BOARDING》演唱會帶到香港，這次演出除專輯歌曲以外，還有很多新發行的作品，好朋友派偉俊更會跟我一起演出，所以希望大家不要錯過！你們會喜歡這場演唱會，因為這場演唱會準備得非常用心。每次演唱會都會不斷讓自己的演出更完整、更精彩，這次《BOARDING》的第三場，你們會喜歡的！」

是次來港開騷的SHOU，被問到最想在香港做甚麼時，他說除了開演唱會外，最想開見面會及在香港拍電影，他透露如果有時間的話，希望可以到主題公園玩，也想再品嘗各種令他回味的地道小吃。