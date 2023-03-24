黃智雯為救胡定欣傷重不治　入行15年首接死亡角色

無綫熱播劇《廉政狙擊》明晚就播大結局，之前盛傳結局「死得人多」，昨晚及今晚先後有兩大重要角色陣亡，分別是陳展鵬奸變忠的「無間道」畢Sir及全劇最純品的黃智雯飾演的家晴（黃智雯飾）。

昨晚黃智雯（Mandy）為救被打的胡欣欣飾的屠敏，混亂間她慘中鐵錘重傷昏迷，延至今晚一集傷重不治，她臨終前，戲中飾演的朋友黃宗澤、王浩信及蔡思貝等齊集醫院送別好友，唯獨她一直最期待、鍾情的吳卓羲未有現身，最終她哼着《友共情》撒手人寰，情景傷感。

更洋葱的是，原來她生前錄了一首以「友情」為主的歌曲送給朋友，該首歌曲今晚首度曝光。劇組為此找來負責《廉政》所有配樂的音樂人莊冬昕、為該首原創歌曲作曲，雖然Mandy已非首次為《廉政》獻聲，但該曲算是度身訂造，所以她坦言錄音時興奮又緊張：「當我知道有屬於自己角色嘅原創歌真係好開心又好榮幸，第一我未試過喺原創劇入面唱歌啦，仲要係原創歌曲，所以入到錄音室又興奮又緊張。其實首歌唔係好長，melody好簡潔有文青感，我收到到嘅指引係錄出嚟要完全唔係黃智雯，要有種台灣小清新嘅感覺。」

Mandy表示灌錄所有歌曲過程順利，前後共花了四至六小時，並笑言獲工作人員讚賞可以出道做歌手：「我都希望如果將來真係有機會唱歌，會有新嘅感覺畀到觀眾，因為始終拍劇咁多年會有框框，都希望透過唔同嘅角色或者唱歌，將唔同嘅面向帶畀觀眾睇。」她自小已與音樂結緣，曾先後找來好友胡蓓蔚及譚嘉儀等學唱歌力求進步外，小時候還曾學過打鼓、彈結他及鋼琴，為了演好今次「家晴」歌手手角色，又專誠再找專人一對一練結他。

Mandy拍戲15年，原來是第一次接到會死的角色：「我今次係第一次個角色會死，同埋我覺得佢都帶住遺憾離開，因為去到最後臨斷氣嗰刻，佢依然希望吳卓羲「以凡」會出現，我記得喺現場我有同導演講，方家晴一生就係一個情字，親情、友情、愛情，仲有音樂都係佢人生重要一部分，所以我就提議不如佢唱住《友共情》離開人世，因為家晴窮盡一生就係希望搵番呢幾位朋友，唱住歌佢會完結得好有記憶點，亦都好代表到家晴嘅一生。」