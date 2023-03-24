酗酒亂性毀前途　山口達也開公司轉行復出

日本尊尼組合TOKIO的51歲前成員山口達也，2018年因涉嫌醉吻女高中生醜聞被炒魷後，2020年又因醉駕被捕。因酒精自毀前途的他，停工5年終於復工，宣布成立公司「株式會社山口達也」，揚言今後滴酒不沾一移居夏威夷的前妻高澤悠子與快將15歳的兒子笑太郎亦留言支持。

山口在公司的網頁上表示，自己患上「酒精依存症」（酒精依賴），醫生直言無法根治，克服方法只有一個，就是今後以來一生滴酒不沾。他又再為2018年及2020年發生的醜聞道歉，直言自己每天持續反省，過著自律的生活。他於停工期間，先後取得了防止酒後駕駛教練、心理諮商、依存症預防教育顧問等資格，成立新公司後，希望今後能以過來人經驗，舉辦演講及針對企業的危機管理研討會等，幫助深受酒精所害的人。

TOKIO是尊尼事務所罕有的樂隊，1994年出道後，一直形象健康。但山口達也因醜聞被炒後，樂隊被迫暫停音樂活動，主音長瀨智也亦因此於2021年離巢，剩下3名成員城島茂、國分太一、松岡昌宏成立「株式會社TOKIO」，和福島縣政府合作推動農業與地方建設的企劃。