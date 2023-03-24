借宿一宵　曳曳到聽朝

提到借宿一宵，就會令人聯想起當年一套經典鹹片戲名《借叔一簫》，實在令人會心微笑。而AV界亦有唔少以借宿為題材嘅作品，講女優扮演出走少女，為咗有瓦遮頭，主動勾引獨居男人，更加以身體作為報答，兩人盡情曳曳玩到天光。

主動勾引

喺片廠PLANET PLUS出品嘅《離家少女與大叔的愛情故事》當中，離家出走嘅藤田梢正尋求容身之處，好彩喺街上遇到德叔願意收留佢。之不過，藤田梢呢位調皮妹成日主動勾引對方，不時喺德叔面前裸露身體引人犯罪，最後德叔終於忍唔住慾火，同佢展開一場激戰。其實梢妹都唔係存心玩弄，而係真心覺得德叔好人，所以就獻身報答對方，自此之後，二人除咗經常交歡，更加譜出戀曲。

淪為性奴

於片廠本中推出嘅《檢到離家出走的少女合法同居一室》入面，打工仔翔太一個人獨居而且仲係單身，所以一得閒就會透過社交網識女仔。有一日，佢結識到新井里真，而真妹就話因為同父母嗌交，所以離家出走，於是翔太就叫佢過嚟住。真妹見翔太單身寡仔一定好寂寞，所以就提出用肉體嚟當交租，翔太當然答應啦！但係佢估唔到阿妹慾火旺盛，要完一次又一次，搞到佢由屋主變成性奴！

強行佔有

由妄想族炮製嘅《我的房子被一個厚顏無恥的離家者佔領了》，講澤野一個人住一間屋本來都幾寫意，點知有一日，佢返到屋企時發覺美少女天馬唯強闖入屋，仲話要住喺度，本來澤野都唔係咁願意，但係唯妹嘅口技一流，主動為佢吹奏一曲，結果佢就答應。喺同居期間，唯妹密密同澤野激戰，仲大玩鴛鴦浴同情趣玩意，但係澤野愈諗愈覺得唔單止間屋被強行佔領，連自己嘅身體亦畀唯妹佔有。

簡評

所謂在家千日好，而且外面風雨飄搖，本仙閒來無事都會留喺屋企歎世界。今日為大家介紹嘅「離家少女系列」中嘅女主角，就唔識諗而離家出走，好彩佢哋所遇到嘅都係好人，當中本仙最鍾意藤田梢主演嘅《離家少女與大叔的愛情故事》，因為佢萌味十足又鮮嫩，仲精靈活潑，勾引大叔時更係極具挑逗，睇到人扯晒火！