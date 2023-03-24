劉佩玥劉穎鏇化身「黑白雙嬌」　被迷暈混進被拐少女群

收視強勁的《隱形戰隊》今晚將再掀高潮，為破獲拐賣少女集團，劉佩玥（Moon）飾演的Shadow及劉穎鏇（Tiffany）飾演的邢風將假裝被迷暈混進被拐少女群，在兩條播出的預告片，作黑白打扮的Shadow及邢風化身「黑白雙嬌」，趁恐怖份子離開後馬上行動，先是站起身以型到極的動作將綁住雙手的膠索帶「瓦解」，再竭力調查線索。

片中Tiffany及Moon大晒揸槍英姿，帶領着一整班女孩逃離現場，面對為數約12人的恐怖份子追殺，不但照樣能英姿颯颯地還拖開槍掃射，更和裏應外合馬國明的Ocean及陳山聰的Cool Sir與悍匪們展開貨櫃穿梭追逐戰，畫面震憾。

甚少接觸打戲的Moon笑言：「我拍親Jazz劇，好多人都話：『點解你又唔使打』、『點解又係人哋救你？』，但喺《隱形》入面，我係好打得嘅，同埋係神槍手，但因為我兩樣嘢經驗都好少，用槍方面甚至係零，所以每次拍打戲我都好緊張。我哋演員同武師溝通同練習，好多時就係拍攝嘅時候，時間唔係好多，但係要做到一定要求，所以壓力都高，都係做到盡量去做，無論幾多Take都好。好多謝我哋嘅武指同埋我嘅替身們，佢哋真係勞苦功高，亦都好畀到支持我。」

Moon續指自己與其他主演們一樣，每逢開真槍都忍不住會眨眼，並曾因而發自己脾氣：「我好耐未試過做唔到某啲嘢而發自己忟憎，但冷靜同反覆練習過後就終於做到，好開心今次突破到自己好多唔同嘅嘢，亦都好感恩拍檔同監製都好有耐性，畀我反覆咁練習。」