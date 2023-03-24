自認強勢愛講道理　Winka出口傷人6年情玩完

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近期單飛出歌，她指新歌講愛情，令自己有所反思，更自爆已跟拍拖6年的圈外男友分手，原因是彼此步伐有偏差，既然已愈行愈遠，倒不如乾脆分手，脫離「相對無言」的痛苦！

Winka近期推出首支個人單曲《一手造成》，以愛情為主題，帶出「懂得去愛另一半嗎？」這訊息。歌曲MV邀請了《全民造星V》的參賽者Nathan擔任男主角，二人不乏小情侶親暱場面，Winka笑謂：「我怕醜，但唔尷尬，我面皮好厚，況且歌曲內容係自己嘅故事，所以好快投入狀態。」至於自言是慢熱之人的Nathan，坦言被Winka的開朗性格所掀動，很快便融入拍攝氣氛。

Winka指新歌是她對愛情及人生的一個反省：「我係鍾意講道理嘅人，但好多時會忽略咗對方嘅感受。」她承認自己是一個強勢的人，雖不至於「有佢講冇人講」，但很多時因此令對方受傷害，又自爆早已與拍拖6年的圈外男友分手：「上年6月嘅事，其實唔只係因為咁嘅，以前參加比賽、表演佢可以陪我一齊去，但組團後佢都唔可以喺現場，收工返到屋企已經好攰，第二日又要開工，冇精神同佢分享。」她坦言漸漸地發現大家不論步伐、期望及生活態度也開始有偏差，最後主動向男友提出分手：「我每次拍拖都係以結婚行先，但突然間對佢冇咗想結婚嘅畫面。」她指男友也發現這狀況，雙方和平分手，現時二人保持着好友關係。

與圈外人了解中

問到她豈不是要找圈內人作為結婚對象？她說：「你揀人人揀你，要搵個完全夾到嘅唔容易。」她坦言是一個需要愛情的人，可是感情不能強求：「有咪了解吓，冇就工作住先。（有乜擇偶條件？）希望對方夠Man、有膊頭、有承擔有責任心，可以互相欣賞同體諒對方嘅工作。」她不否認身邊確實有對象互相了解中，但對方並非圈中人。