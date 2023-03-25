【是日通勝】

農曆閏二月初四

癸卯年 乙卯月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：晚上11時至1時、 下午3時至5時、下午5時至7時

宜：整路、飾垣

忌：安床、開渠、栽種

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、14、30

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

金牛座：太孤寒會破壞財運，得了着數要善待家人。

雙子座：謀事最忌分心，重要的公務適宜優先處理。

巨蟹座：做人要有責任心，得過且過勢將一事無成。

獅子座：事業遇阻力，需顧及大局，正視溝通問題。

處女座：有些事難獨力處理，宜找人幫你一起解決。

天秤座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用介懷。

天蠍座：人怕出名豬怕肥，炫耀幸福感會惹人妒忌。

人馬座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

山羊座：幸運指數居首位，事業發展可更上一層樓。

水瓶座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

雙魚座：生活遇到阻滯，多做好事，可望逢凶化吉。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，精神不振，有破財的可能。

牛：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大。

虎：事業上有望突破瓶頸，造出滿意成績。

兔：生活一團糟，心情差到極，易做錯決定。

龍：偏財運特別強，有機會收獲意外之財。

蛇：未到表白的時機，單身者要耐心等待。

馬：心煩氣躁欠冷靜，提防小人向你放暗箭。

羊：多勞多得，肯付出努力就有理想回報。

猴：頭腦靈活，面對大小問題都能果斷處理。

雞：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

狗：出外購物好日子，容易買到超值貨品。

豬：社交飯局勿缺席，隨時會有意外收穫。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最貼心個性的星座

人愈大，理應愈學懂去顧及別人感受，但有些人的世界，只有自己的感覺最重要，這不是錯，只是你跟他相處時，很易覺得不被重視，被對方無心的說明激嬲，所以身邊有貼心的朋友是頗幸福的，因他會在意你開心不開心，在意你的需要，說話會很有技巧。以下是最貼心個性的星座排列，看看你有沒有這些星座朋友。

第1位巨蟹座：不用問只會感受身邊人的需要，巨蟹座有最高的直覺本領，是一個充滿愛心及會照顧別人的星座。會對家人及朋友噓寒問暖，飲食照顧得無微不至，最重要是這份關心來自於在乎你感受，是一份貼心的愛。

第2位天蠍座：當天蠍座愛上你，就會想出很多方法去綁住你的心，加上很有觀察力及直覺力，有能力知道你甚麼時候需要甚麼、不需要甚麼，完全是肚中的一條蟲。另一方面，因為他知道你最需要甚麼，所以懂得利用陰謀，有策略性地找方法來控制你。

第3位天秤座：喜歡浪漫，加上天秤座入得廚房又出得廳堂，亦在意人際關係的和諧性，是絕佳的配合者。天秤座會理性地跟你討論事情，不會強迫你做任何事，相處時輕鬆無壓力，適當時又會懂得給你面子，讚你幾句更是輕而易舉的事。