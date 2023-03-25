娛圈單打︱大把選擇未揀定　緣分到此天注定

男歡女愛，合則來不合則去。前港姐冠軍朱晨麗2017年拍攝《超時空男臣》，同劇中拍檔何廣沛傳出撻着，何廣沛更多次被拍得出入朱晨麗香閨。其後二人再合作《大醬園》，金童玉女形象深入民心。無奈好景不常，何廣沛日前被發現單方面unfollow朱晨麗社交網，疑為6年情畫上句號。

儘管這對「前度」撻着期間，一度傳出被另一位前港姐陳曉華介入，但都係煲冇米粥，很快便雨過天青，何廣沛更不避嫌疑揚言「最鍾意朱朱」。如今二人成為陌路，當然令人大嘆可惜。不過話又得說回頭，朱何戀不管如何癡纏，朱晨麗始終不肯鬆口認愛，女方反而多次被拍得以一身「戰鬥格」打扮，偕同劉溫馨、白雲等圈中好姊妹夜蒲，甚至被拍得跟壯男雙雙結伴離去。

由此可見，女方由頭到尾未揀定，跟何廣沛玩完只是遲早問題。這又難怪，朱朱樣靚身材正，早年更因為歐遊坐頭等又買700萬元單位，忽然富貴惹來「被包養」的閒言閒語。後來朱朱備受力捧，多劇穩坐女一寶座，卻又傳出為人難相處、耍大牌，是非沒完沒了。

最經典是2019年播出的《多功能老婆》，拍攝時毫無異樣，播出後卻指摘演她老公的洪永城擅加親熱戲，疑似博大霧，「好好先生」也被焫着，洪永城堅拒再同朱朱合作。朱朱近年亦跌落女二位置，劇集冇得再擔大旗。反觀何廣沛事業漸入佳境，由男二躍升男一，去年播出的《食腦喪B》廣獲好評。一個野性難馴，另一個低調踏實，性格迥異，各走極端。無法走下去，只能嘆句時也命也。