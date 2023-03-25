愛犬身世坎坷怕行雷！趙希洛用愛醫心病　陪瞓浴缸

趙希洛飼養的兩隻貴婦狗分別是11歲的Chloe及約8歲的Mischa，講到跟兩隻愛犬的淵源，她說：「我係偶然經過一間寵物店見到Chloe，佢當時3個月大，好情深咁望住我，但我都冇諗住買佢，直到第3次探佢，寵物店話諗住用佢嚟做繁殖犬，於是叫佢賣畀我。」至於Mischa是在疫情期間領養：「我喺社交網見到有個動物機構發貼，話佢被繁殖場遺棄要求領養，我主動聯絡對方話有興趣做暫養家庭，一個星期後就決定養。唔知佢以前經歷過啲乜，佢好驚人又勁細膽同冇安全感。」經過3年的努力，Mischa由一隻不開心的小狗變成懂得玩玩具及搖尾的開心小狗，她希望為愛犬提供安樂窩，令牠在餘下日子開心生活。

雖然Chloe自小生活無憂，但原來兩年前也命懸一線：「佢患上庫欣氏症，呢個病好難察覺，睇咗四、五個醫生都唔知咩病，到發現時佢嘅胰臟已經變成灰色，要即時做手術切除，個傷口超過10厘米長，手術後仲要灌奶近一個月。佢依家已經完全康復，仲經常跟我行山。」至於Mischa同樣不能省心，Candice透露牠有一個心理問題未解決：「佢好驚行雷，每次行雷都會匿喺浴缸，我惟有陪佢一齊瞓浴缸，我搵過狗狗心理治療師都搞唔掂，我諗住帶佢睇舞獅，因為Chloe睇完舞獅就唔怕行雷，希望呢個方法都可以用喺Mischa身上。」

髮型：Jay Cheung＠Hair

寵物美容：Eric＠Private i pets