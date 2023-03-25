甄子丹殺得性起美國密會製作人　木棍下成長練出真功夫

「宇宙最強」甄子丹主演的荷里活新片在美國上映，優先場票房報捷，成為該電影系列之冠。子丹日前到美國宣傳，特別與當地多位製作人見面，洽談新的工作大計！今次之行，他亦有為美國名嘴脫口騷任嘉賓，被問與成龍誰最好打？他笑言成龍比他老，是他的前輩，但未有正面回應。

甄子丹日前到美國出席他與荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演新戲《殺神John Wick 4》的洛杉磯首映禮，之後獲邀亮相美國名嘴Jimmy Kimmel脫口騷擔任嘉賓。

笑指成龍老

Jimmy讚他在全球當紅已久，子丹即自嘲年紀已大。他與成龍同是國際知名武打影星，Jimmy問子丹若跟成龍對打，哪個會贏？子丹幽默地指成龍比他老，亦比他資深，是他的前輩，輕輕帶過話題。

雖然此行是宣傳荷里活電影，子丹亦不忘推廣香港作品，他指香港影圈不少武打藝人都是真打，不用替身上陣，當年他與成龍一齊拍戲，便因資金及時間問題，很多時都會在片場即場度招，跳樓、撞爆玻璃都是一講就做，非常考功力及急才。而他的一身好武功，全靠當年在波士頓開武館的母親安排艱辛訓練，每日清晨5點半便開始練功，一錯便有木棍「侍候」，令他相當難忘！

文戲受歡迎

談到拍攝《殺》片的點滴，子丹表示由於經常揮動長形武器，動作要非常小心：「因為擔心整到身邊人，但拍嘅時候一定要維持快速，仲要顧住跣落嚟嘅墨鏡，所以非常難拍。」

雖然拍得頗為辛苦，但努力有回報，該片在洛杉磯首映大獲好評，優先場票房更高達800萬美元（約6,280萬港元），是該片系列之冠，比上一集多出210萬美元（約1,649萬港元），成績相當不俗！而子丹除了打鬥戲獲讚賞，連文戲亦備受好評，有些笑位更有點意想不到，他笑說：「好開心大家鍾意，諗唔到咁多地方，觀眾都會拍掌。」

子丹今次美國之行，所到之處獲大批外籍影迷簇擁，相當受歡迎，原來他此行還有「秘密任務」，就是與當地多位知名製作人見面，洽談合作計劃，但由於行程太忙碌，未能抽時間與專程前來撐場的一對子女甄濟如與甄濟嘉四圍玩，但他們一心來撐爸爸，當然不會介意，子丹接受名嘴訪問時，他們更齊齊坐在後台睇爸爸受訪，睇得相當開心。

愛女甄濟如 紅氈晒腿搶鏡

甄子丹一家向來感情深厚， 大女甄濟如（Jasmine）與兒子甄濟嘉（James）在父母悉心栽培下品學兼優，藝術造詣深厚，令人羨慕。日前子丹出席新片美國首映，太太汪詩詩偕子女撐場，一家4口齊齊行紅地氈，當中西裝骨骨、戴上眼鏡的James稚氣未脫，而盡得媽咪真傳、擁漂亮面孔與模特兒身材的Jasmine，穿上一襲露背桃紅晚裝現身，大騷長腿，甫登場即搶盡風頭，吸引不少外國媒體爭相拍照。見慣大場面的她亦相當淡定，不時向鏡頭微笑揮手，甚有大將之風。

楊紫瓊開心會友抱抱慶祝

子丹與楊紫瓊向來甚為老友，早前更親身見證對方勇奪奧斯卡影后一刻， 當時他笑言要撼低幾萬人才能約到對方食慶功飯，非常幽默。原來除子丹外， 另一國際影星李連杰亦第一時間向楊紫瓊道賀，更偕愛女齊齊送上「愛的抱抱」，與楊紫瓊言談甚歡。

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》封后，原來她與子丹拍《殺神John Wick 4》時一樣，曾為戲中名字跟劇組鬧分歧。事緣《奇》片導演最初寫劇本時，其角色「王秀蓮」的英文名本是「Michelle Wang」，原意是沿用楊紫瓊的英文名， 但遭她拒絕，因覺得角色有自己的性格及人生，不應用她的名字，而導演亦接納意見，最終改為「Evelyn」。