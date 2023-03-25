大肚Selina狂隊4籮百香果　「舊愛」小豬拒私訊祝福

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）早前宣布未婚有孕，身為Selina妹妹的任容萱昨日（24日）和陳楚河等在台北出席寵物真人騷《TOP DOG回家》記者會，同場更有曾跟Selina傳緋聞的羅志祥（小豬）。對於「舊愛」Selina有喜，小豬說是看新聞才知道喜訊，他說未有特別傳訊息恭喜對方：「還沒恭喜，所以現在恭喜她！」

另外，小豬說在這個寵物真人騷，是他出道以來首次在節目中落淚，又說在節目中照顧浪浪「辛芭」時不容易，他說：「一直以為可以很快征服『辛芭』，結果發現難度最高，相處時間要加倍，這次最崩潰是除了要照顧自己的浪浪外，還要當所有人的管理員。」他說本來想留下『辛芭』，讓牠跟自己收養的30多隻流浪狗一起生活，但最後因羅媽媽的一句話，令他改變想法：「如果你把牠留在萬里（位於新北的流浪動物之家），『辛芭』仍舊是一隻流浪狗。」，令小豬深感很有道理，決定為牠找個新家。

早前Selina說有孕後身體出現莫大變化，任容萱則爆料指Selina連飲食習慣也有改變，平時不愛吃的麵食跟餃子，現在竟然愛上，任容萱說：「她最近喜歡吃百香果，上次去她家有4籮百香果，怕斷糧。」她還笑稱Selina展示檢測棒時，還以為對方是確診：「當下以為她確診還要約我出去吃飯，但真的很替她開心啦！對她來說很不容易，因為姊姊年齡也已經40+了，她一直都是很堅強的人，我跟她說人生的故事都很精彩，現在又有新的挑戰。」她續說父母還未報名要幫忙湊孫，暫時仍未知Selina腹中BB的性別：「現在先專注在姊姊的安全跟健康上面，所以其實要不要帶孫子太未來了。」