藝文青出動　周末街頭尋寶

每年3月都是香港的「藝術月」，由國際的藝術盛事到大大小小的展覽都在此刻傾巢而出，讓人連續一整個月都沉醉在濃厚的藝術氣氛之中。不過萬一你錯過參觀大型國際藝術展覽都不用失望，事關中西區多處都有街頭藝術活動，不妨趁周末逛一逛，一次過睇到飽！

多國藝術集結

因疫情停辦兩年的HKwalls藝術節由即日至3月26日強勢回歸，並帶來多位創意橫溢的本地及國際街頭藝術家，透過充滿個人獨特風格和美感的壁畫創作，繼續推廣本地街頭塗鴉藝術文化。藝術家陣容方面，除了包括本地精英外，更特別邀請了6位國際知名的壁畫及街頭藝術家，包括法國壁畫家Matthieu Koga、捷克插畫家Mára Cmára、柏林藝術團隊INNERFIELDS、意大利畫家Zed1、壁畫藝術家Jurne及壁畫家Lauren YS等即席揮毫，以各具特色的畫風首次於香港留下印記，一同創造跨流派的街頭藝術文化。另外，特別推介大家到尖沙咀東部一帶，看看商廈外牆上的一幅巨型數碼動畫藝術作品。此巨型作品由西班牙知名當代視覺藝術家J. Demsky創作，色彩絢麗奪目，能每晚為維港注入藝術耀眼色彩，即使不懂藝術，純粹為打卡也值得一到。

小巷尋貓記

召喚一眾貓奴，萌萌的托腮貓Gloomie重現太平山街，今次它化身為琥珀色托腮貓，現身stain+咖啡店的同時，更由即日至4月16日出現在「Purr.fect Obsession」聯合藝術展上。大家除了可與店舖外牆的巨型琥珀色Gloomie壁畫打卡、品嘗配上3款不同Gloomie造型杯套的貓咪Latte、觀賞店內8幅不同造型動物畫作外；13a New Street Art Gallery更會幻化成高聳入雲的蔚藍天空，展出十多幅Gloomie新畫作，當中包括10幅從未曝光的全新作品、全新限量「Gloomie Amber」搪膠立體雕塑及藝術裝置等，令人相當心動。活動期間，凡完成觀賞兩個展覽，更可獲得「Purr.fect Obsession」限量明信片乙張，於stain+購買任何咖啡飲品（手沖咖啡除外）或當$10現金券購買stain+自家品牌產品。