Selena Gomez被爆與1D前成員Zayn Malik撻着撐枱腳親熱

美國天后Selena Gomez的戀情向來備受關注，而近日有傳她與英國男子組合One Direction（1D）前成員Zayn Malik撻着！

一名在紐約曼哈頓的一間「名人飯堂」打工的女侍應Garcia日前於社交網拍片爆料，指她親眼目睹Selena和Zayn周四晚（23日）撐枱腳，期間2人更有咀嘴，而她們更手拖手行入餐廳。Garcia在片段中更公開她與其他女餐廳侍應好友討論事件的短訊。事後Garcia受訪時表示除了在場的女侍應之外沒有人留意到他們：「其實都幾公開，但喺紐約冇人真係會關心名人。」其實早前已有網民留意到Zayn follow Selena的社交網。而2010年，Selena被記者問到在1D之中選擇最想咀的成員，而她正正選擇了Zayn，如今Selena終於得償所願！

Zayn在Selena之前曾與Selena的模特兒好友Gigi Hadid拍拖5年直至2021年分手，當時曾有傳他郁手打女友的母親，因而被女友飛。他與Gigi育有一女Khai。至於Selena就先後與多位圈中人包括Justin Bieber、The Weeknd拍拖。今年1月就傳與美國電音組合The Chainsmokers成員Drew Taggart拍拖，更被狗仔隊影到2人去打保齡球。

另方面，Selena與前度Justin Bieber以及其模特兒妻子Hailey Bieber的「三角關係」一直都成為網民討論的話題，早前Hailey被一網站搵番一條片，片段中她做出嘲笑Selena的行為，她的行為即時辣着Selena的Fans被他們在網上炮轟，一直沉默的Selena昨日突然為Hailey發聲並重新追蹤她的社交網，希望一切仇恨能停止。她留言表示Hailey曾聯絡她，指自己不斷受到死亡威脅和負面評論。Selena說：「我認為沒有人應該遭受仇恨或欺凌，這些都不是我支持的，因為我一直提倡保持善意，希望這一切都能夠停止。」Selena為Hailey發聲後，網民即留言大讚Selena有善良的心，明明是受害者，還願意為好友說話。