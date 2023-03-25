《吸血迷情》選角波折重重　畢彼特演吸血殭屍為乜嬲到想劈炮？

改編自女作家Anne Rice同名暢銷小說的電影《吸血迷情》（Interview With the Vampire）是90年代經典之作，影片去年底被拍成劇集版。不過原來當年電影版是經過波折重重才拍得成！

《吸》是Anne Rice於1976年推出的恐怖奇情小說，據知她寫小說時的男主角Lestat創作原型是根據荷蘭男星烈格候華（Rutger Hauer），小說未推出前派拉蒙已買下電影改編版權，並計劃由當時得令的尊特拉華達（John Travolta）飾演Lestat。不過影片一直開拍無期，直至差不多20年後才落實開拍。而在未搵湯告魯斯（Tom Cruise）擔任男主角之前，Anne Rice曾找過另一男星湯漢斯（Tom Hanks），不過湯漢斯因為接拍《阿甘正傳》（Forrest Gump）才婉拒《吸》的演出。除了湯漢斯之外，亦有搵過尊尼特普（Johnny Depp）飾演，但同樣被他拒拍，之後金像影帝丹尼爾迪路易斯（Daniel Day-Lewis）接拍，但在影片開拍前幾星期他突然辭演。最終湯告魯斯「冷手執個熱煎堆」接演那個角色。

Lestat選角出現問題之外，在片中飾演訪問吸血殭屍的記者Malloy一角亦經歷幾番波折才找到！原本角色原屬由男星里華馮力士（River Phoenix）飾演，但他因突然離世而改由另一男星基斯頓比爾（Christian Slater）接替，而走馬上任的他為表尊重，最後將自己25萬美元片酬全數捐給里華最喜愛的兩個慈善機構。

除了「靚佬湯」之外，《吸》還有當時冒起的「男神」畢彼特（Brad Pitt）主演，他在片中飾演新紮殭屍Louis一角，2011年，畢佬在訪問中表示整個拍攝過程相當可悲。除了因長時間化妝而令他不適之外，要佩戴有色隱形眼鏡以及在黑暗室內環境拍攝亦令他在拍攝期間吃盡苦頭！他自爆拍攝期間因抵受不住而曾致電該片的監製兼好友David Geffen懇求讓他退出，當然最終唔成事。