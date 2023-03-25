就滑雪撞傷人案作供　桂莉芙表示事發後誤以為被人性侵

奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）2016年滑雪時涉嫌撞傷退休視光師Terry Sanderson不顧而去，案件近日在猶他州開審。經過幾日證人上庭作供後，桂莉芙昨日就在庭上首度作供，她反指控是Sanderson撞倒她，而當刻以為自己被他性侵。

她向陪審團講述當時的情況，她表示自己當時滑得好慢，突然她聽到身後有「奇怪的聲響」。而她表示滑雪的Sanders從後面上來，他的滑雪板進入她的雙腿之間，他的身體壓在她的背部。她指自己當時嚇呆並且心煩意亂，並以為被性侵。Sanders的律師就問她：「你知道這是否是故意性侵？他是在摩擦還是在抽插？是甚麼讓你認為這是性侵？」桂莉芙即回答：「我腦子裡快速閃過一個念頭。我身後傳來奇怪的呼吸聲和一個身體，所以我想搞清楚發生了甚麼事。我的思緒運轉得非常快。」

而Sanderson的律師表示當時她有沒有停低問他的情況，她表示自己當時好嬲沒有問他，之後她的滑雪導師Eric Christiansen向她表示有問過他的情況，而他表示自己冇問題。所以她堅決否認自己是「不顧而去」。