唱足3個鐘！NCT Dream亞博開騷　仁俊獲粉絲慶生

韓國人氣男團NCT Dream昨晚起一連兩晚假亞洲國際博覽館舉行演唱會，演出在晚上8時開始，7子在台上不同位置登場，其中3人從玻璃箱現身，他們隨即唱出《Glitch Mode》、《Countdown》及《Stronger》3首歌曲，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛。

7子之後逐一用中文作自我介紹，中國成員辰樂說：「好久不見，好開心可以回到家一樣的地方，跟大家一起唱歌一起玩。」Haechan則指今次是相隔多時來到香港演出，來港之前已經很期待，Jisung之後便用廣東話說：「好掛住你哋呀。」Jaemin則大讚香港粉絲很美麗，並用廣東話講「我鍾意你」，令台下粉絲High爆尖叫。

他們除了唱出出道歌《Chewing Gum》以及《My First and Last》及《Hot Sauce》等人氣歌曲之外，又分開兩組演出，中國成員仁俊、辰樂及Haechan演唱抒情歌《Sorry, Heart》，Mark、Jeno、Jaemin與Jisung則型爆登場唱出《Saturday Drip》，大晒Rap功。

前日（23日）是仁俊的23歲生日，現場粉絲特別為他唱生日歌，仁俊即開心地說：「昨天是我的生日，今天可以在香港開演唱會，真的很特別，感謝大家一直等我們，希望之後有更多機會來跟大家玩，我真的非常愛你們。」辰樂指第一次在家鄉跟大家表演，心情十分激動，又說：「大家玩得開心嗎？我也非常開心！」Jaemin就貼心地說：「今天的演出比較晚才結束，大家要小心回家，因為你們是最重要的！」Mark則指知道香港演唱會本來只有一場，但後來加到兩場，很感謝大家的支持，Haechan就承諾會很快再來港跟大家見面。

他們之後兩度Encore，第一次Encore時他們唱出《Beatbox》、《My Youth》及《Walk You Home》，期間他們走出延伸台跟不同位置的粉絲打招呼互動，粉絲則將頭飾及公仔等物品拋到台上，成員便立即上演變裝派對，第二次Encore時，成員再次登場唱出《Candy》一曲，為長達3小時的演唱會畫上完美句號。