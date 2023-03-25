南京夫子廟美食街　必試老字號小店

去南京，除了欣賞秦淮河岸風光，富文化色彩夫子廟也是必要的行程。該區除了風光如畫，景區內還設置了美食街，行到攰盡情品嘗地道的南京小食，更能領略南京的風味。

南京的鴨肉料理相當出名，來到美食街，除了鹽水鴨，很多遊客都推薦小店「回味」的鴨血粉絲湯，湯汁以鴨架熬煮，內有鴨血、鴨腸、鴨肝和鴨腎，配軟滑的粉絲，吃時加點醋和辣油，味道一絕。愛重口味的話，可以試試唐記臭豆腐，這間美食街的老店相當出名，炸得金黃的臭豆腐，可謂「臭」名遠播。

若然想坐定定慢慢食，都有好多選擇。裝潢古色古香的南京大排檔，就可以吃到鹽水鴨、江米扣肉、金陵烤鴨、糕花拉糕、烤鴨包、清燉獅子頭、糖醋排骨等一系列小菜，當中的雨花石元宵，以南京的著名手信雨花石作靈感，湯圓外皮色彩繽紛，配芝麻餡，香甜軟糯。另一間奇芳閣，同樣是老字號的小店，提供地道的金陵美食，供應人氣的鴨油酥燒餅、素雜錦菜包和麻油素乾絲等，令人回味。

吃飽後想來些甜點，可以步行至蓮湖糕糰店，內裏除有牛肉鍋貼和牛肉餛飩等鹹食，還有各式糕點，看到櫃子內色彩繽紛的芝麻糕、千層糕、如意糕和馬蹄糕等，已勾起食欲。店內最出名的赤豆元宵和桂花糖芋苗，前者入口即溶，元宵軟糯，後者帶有淡淡桂花香，口感潤滑，作飯後甜品最好不過。