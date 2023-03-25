許芯悅孖林明禎合作拍MV嗌興奮　獲女神大讚可愛

藝人許芯悅（Katie）早前客串馬來西亞藝人林明禎最近翻唱陳奕迅（Eason）的《沙龍》拍成MV。Katie表示自己一直很欣賞林明禎：「佢剩係身形管理已經不容易，好像夢幻日漫女主走出來，真人仲要超可愛活潑超sweet！」她還分享自己被林明禎大讚可愛，覺得好像發夢。

Katie較早前受到朋友的一句鼓勵說話「你弄的食物很好吃，應該要被更多人知道」，所以選擇去日本東京讀藍帶！她說：「一直聽人說讀藍帶是很辛苦的，真的沒經歷過也不會知道，需要的是無限毅力和堅持，需要的是無限體力和手部速度。每天學習不同製作技巧、背景知識及法文，幸運身邊又有一班有愛的同學常常教我小秘訣和幫助我，很感恩遇上他們！」

她直言去到東京起初難以適應交通不方便，還有飲食的不習慣，而後來剛開始適應新環境，就出現疫情的情況！她分享在畢業試中6小時內做到4個學校指定麵包還有一項自創麵包，由毫無頭緒到有靈感，在不斷學習的過程中，對自己的手藝愈來愈有信心，最後學了超過100種法式麵包的製作和技巧！在最後她特別想感謝自己堅持下去，克服體力及不合格要重讀的可能，能夠順利完成畢業，同時笑言自己練了「老鼠仔」！