iPad以外的選擇　抵買Android平板來襲！

智能平板市場以往由iPad霸佔，但隨着Android平板愈賣平，不少用家開始轉會。近期又有幾部新平板面世，再將市場炒熱起來！

2K護眼靚芒

全新Nokia T21採用堅固的鋁製機身設計，天線部分利用60%的回收塑料覆蓋，兩種物料拼合下外形低調而專業。屏幕用上10.36吋2K解像度，長闊比例5:3，用來上網或睇電子書剛剛好，並支援360nits亮度及SGS低藍光認證，保護埋用戶雙眼。屏幕另一賣點是對應Wacom AES 2.0技術，可用觸控筆寫字畫圖，可惜跟盒無送筆送，要另外添置了！

內涵由Unisoc T612處理器、4GB RAM及128GB ROM組成，規格全屬入門級，用於工作或娛樂表現不俗，打大食Game就不要期望過高了。此機另一賣點是喇叭，經OZO播放技術提供96dB高音量，立體聲輸出媲美不少貴價平板。另外，N記產品一向耐用，此機坐擁8,200mAh大電池，足夠3天使用，並對應18W快充。特別一提，廠方為此機提供2年Android系統升級及3年每月安全更新，有助延長產品壽命。

高刷流暢打機

OPPO Pad 2主打影音功能，內置2,800x2,000解像度的11.61吋LTPS屏幕，首創7:5顯示比例，橫向使用時顯示面積更大，同時刷新率達到平板少見的144Hz，打機睇片都更加流暢，而聲音則由超大音腔環繞喇叭提供，支援Dolby Atmos技術。其他規格包括MediaTek Dimensity 9000處理器、最高12GB RAM+ 512GB ROM、800萬像素前置+1,300萬後置鏡頭等，而9,510mAh電池足夠連續煲劇16小時，經67W超級閃充，只需充10分鐘就有3小時電量。此機剛於國內推出，暫只有Wi-Fi版，有傳國際版不日在香港上市。

千元特高性價

出開三防產品的Ulefone最近在港推出10.1吋的LTE平板Tab A8，僅賣千元主打入門市場。規格包括10.1吋1,920x1,200解像度屏幕、MediaTek MT6762V處理器、4GB RAM+64GB ROM、1,300萬像素主鏡頭、500萬像素自拍鏡頭、四組立體聲喇叭及6,580mAh電池等，加上對應LTE網絡，綜合來說絕對見得人。另外買家仲可畀多$199加購二合一Book Cover Keyboard，性價比極高！