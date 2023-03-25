黃宗澤好怕識新朋友　公開擇偶條件首要過呢關

藝人黃宗澤（Bosco）今日（25日）接受電台節目訪問，提到他於2008年踩過界做歌手，他坦言並非自己意願：「係唔知點解做咗歌手，年輕時唔輪到我話事，樂小姐（樂易玲）話幫我出歌，個個小生花旦都出，你叫我乜就做。」他指當年要拍劇，根本無暇兼顧唱歌：「拍劇根本冇時間，得3日時間要學識又跳又唱，試過中環拍一首MV，排舞師即場教即學即拍。」

Bosco多年前曾在頒獎禮中被抽中與陳奕迅（Eason）合唱《K歌之王》被網友嘲諷至今，他憶述當日情況說：「無端端對住Eason唱喎，壓力大到黐線，只好頂硬上，又未練過首歌，嗰次離台mon又好遠，根本靠估聽唔到自己唱乜，我仲同Eason講『幫幫忙帶吓，真係唔熟。』Eason就話『得！放心啦！』你哋睇唔到我手心濕晒、壓力大到出晒汗！」遭網絡欺凌多年，但他完全沒有介懷：「我唔係靠唱歌搵食，又冇學過，有瑕疵正常。從不覺得被欺凌，到依家有人講仲記得，幾開心呀！之後仲有人搵我二次創作錄多一首《發夢之王》拍廣告，佢哋事前問我介唔介意？點會介意！好玩添！真係唔需要唔開心，至今有件事畀人記得你。」

已到適婚年齡的他，被問到有否羨慕同期的好友林峯早已成家立室？他說：「又冇乜嘢，我有好多朋友又咁忙，過時過節都唔會寂寞，有好多人喺屋企開Party。」他坦言可能在單親家庭長大有關，由細到大均沒有成家的概念，母親從沒有催他早些成家立室，他更突然自爆說：「要做我女朋友？過咗我阿媽那關先講啦！哈！佢不知趕走咗幾多個……哎呀！我講咗啲乜！哎呀！哈哈！」問到單身了多久，他說：「冇計過，其實中間我都有識女朋友，只係大家冇發現，但依家我唔敢主動，好怕識新朋友，因為出過事。之前有朋友帶啲新朋友嚟食飯，我只係同枱食飯禮貌上同對方傾幾句，點知佢將我講嘅嘢分享上網，咁就變成花邊新聞，之後就怕怕，識新朋友會好小心。我對識女仔仍然好open，但要認識吓先！」

談到擇偶條件，他認真表示：「首先佢要唔介意我做呢行，因必一定會成為焦點畀人影，其次，我唔鍾意太嗲或者小鳥依人，我喜歡識得照顧自己嘅女仔，仲有我鍾意整齊，例如我屋企洗手間嘅護膚品，我會擺到好似舖頭陳列品一樣，我好介意人哋亂動我嘅嘢，一畀人搞亂，我就會發忟憎，其實我返到屋企，係好靜好少講嘢，睇吓邊個唔好彩識到我。」