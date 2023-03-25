楊紫大個女夠「胸」猛　楊冪反應援即場派福袋

未出戰，先胸戰！今日（25日）上海舉行盛大頒獎禮，逾150位中港台藝人盛裝出席，雖然典禮紅地氈在今午開始，大會安排網上直播直擊女星們在紅氈上爭妍鬥麗，但因收看的網民至少以千萬計，造成網絡大塞車，紛紛留言投訴狂轟大會辦事不力，之後更見直播的頁面寫着「直播結束」的字眼。雖然網民未能即時欣賞紅地氈儀式的盛況，但一眾女星們已在儀式前率先在社交網晒索照，當中最令人驚喜的，莫過於是楊紫！

向來是「國民女兒」的楊紫，性感尺度一向點到即止，但今日竟以Deep V晚裝「胸」猛上陣，白滑「滴水胸」加事業線，一反過往的玉女形象。至於楊冪雖然以「火美人」造型出擊，一身紅色低胸裝十分養眼，但因見慣見熟，反而新鮮感不大，不過她勝在冧功強勁，知道今晚各藝人有大批粉絲到場應援，她安排超過100袋載滿飲品及零食的「福袋」，派給現場為自己造勢的粉絲。

相反樂壇天后容祖兒以充滿型格的毛毛低胸裙上場，時尚感爆燈。至於向來愛拋胸晒線的張雨綺，依然獨沽一味低胸裝，但效果未夠「胸」狠，失望！反而佟麗婭及歐陽娜娜也算交足貨，尤其佟麗婭的新疆「峰」味十足，同樣令網民瘋狂轉發！