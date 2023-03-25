升值10倍好過炒樓　BE@RBRICK潮魅不死

BE@RBRICK可愛又有升值潛力，不少藝人及網紅如戴祖儀（左上）、周揚青（右下）都是玩家。（互聯網、 胡振文攝）

講到最近潮玩界最大新聞，一定是Medicom Toy於香港舉辦BE@RBRICK大型展覽。這個誕生於2001年的塑膠熊，透過與不同品牌、電影、音樂、動漫及藝術家等合作，推出至今依然人氣不減，限量罕款更是持續升價，一熊難求！擁有逾500隻熊的本地收藏家Billy，部分藏品已升價10倍，真係好過炒樓，一於捉佢齊齊傾吓「熊仔經」！

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藏品多到開餐廳

BE@RBRICK雖然已面世多時，但真正當炒是近幾年的事，早於十多年前已經「入坑」的Billy可算係洞悉先機，不同尺寸的BE@RBRICK都有大量收藏，目前單單高約28cm的400%便擁有逾400隻，高約70cm的1000%有過百隻，體積較細、高約7cm的100%更是不計其數，「初初是同事『荼毒』我，話呢隻熊有得升，仲記得第一隻收藏的是Horror系列的夜光骷髏骨，自此就上咗癮愈買愈多，有些款式更係一隻儲一隻擺，畀太太鬧死！」由於藏量甚多，本身從事餐飲業的他最近一擲800萬於尖東開設玩具主題餐廳，將部分珍藏公諸同好，入口一條BE@RBRICK隧道足有240隻熊排排企，成為近期潮玩界打卡熱點。「可能小時候受電影《反斗奇兵》影響，覺得玩具熊也想跟多些人接觸吧，部分激罕款式如泰國神系列、CLOT三眼米奇等我也有展示出來，希望熊友們互相交流！」

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買招財貓最穩陣

這幾年BE@RBRICK炒風驚人，特別是內地同胞進場更令炒價屢創新高，原價數百元的400%炒至數千元，1000%過10萬元成交更是時有所聞。對於為何當炒，Billy解釋：「BE@RBRICK成功在有無數的聯乘系列，令話題不斷持續，有些日版、會場限定版更是限量，賣完不會再出，不似其他玩具般出極都有，求過於供自然升值！」在他云云收藏中，升幅最勁的是400%胡迪與巴斯光年，入手價HK$1,000一對，最近炒至過萬元，升值10倍！另外他的朋友以HK$40萬元購入的2000% Thom Browne，最後以過百萬港元賣出，計落比炒樓更好賺！Billy教路：「基本上招財貓系列無得輸，價格好硬淨！木頭熊也有收藏價值，藝術系列就好浮動，要考眼光。另外400%多人搵，而1000%太大件較受內地玩家歡迎。」

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寄言廠商勿太濫

跟所有名牌一樣，當炒自然有冒牌貨出現，現時這些「A貨」更是仿真度極高，不但如正貨般腳底有印，手腳扭動時有聲，更有盒有鐳射貼，叫人真假難防。Billy謂：「現在真的很難分辨，所以最好找MCT TOKYO等專門網站，或有信譽的店舖購買，經日本拍賣網就要留意賣家評分。另外最近落了訂無貨交的情況亦時有所聞，所以見貨才畀錢就最穩陣。」受假熊所累，最近BE@RBRICK熱度有所回落，Billy坦言只是暫時性，「始終它的價值在於跟很多品牌Crossover，所以長遠都會受歡迎，問題反而是廠商出得太濫，改少少就當新款，其實相當趕客！」最後他寄語初入坑的新手應買自己喜歡的款式：「唔好跟風炒，就算將來唔升值都起碼賺咗玩。」

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天價熊有乜？

數到天價BE@RBRICK，好多人會想到曾創出52.9萬人民幣（約HK$60.8萬）成交價的1000% CHANEL，但其實仲有不少「熊王」值得留意！例如由「老佛爺」Karl Lagerfeld親手設計、限量1,999件的THE KAISER，前500件售價就要€4,490（約HK$37,716）。另外於2018年由日本兩大神級潮牌BAPE及Readymade 合作推出的BE@RBRICK，網站StockX目前標價約HK$13萬。還有藤原浩設計的Fragment Design × BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 2款式， 單隻1000%就要數萬港元。除了官方出品，BE@RBRICK也吸引不少玩家動手二創，部分設計師的製成品更大受歡迎，例如泰國Trimtoys Studio去年二創的《鬼滅之刃》四小強就在港、台刮起熱潮。另外韓國705min專門製作「解剖熊」，將熊仔一分為二加入骨骼，一隻動輒索價過萬元。

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細數新興熱炒Item

除了BE@RBRICK，玩具界亦不乏其他當炒對象。例如香港插畫家龍家昇筆下童話集角色Labubu推出的軟膠、盒玩等商品，每次限量發售均刮起炒風。另外由日本Lowbrow藝術家Knuckle主理的HeadlockStudio所推出的搪膠公仔，作品Cult味十足之餘更常升價10倍！值得留意的還有由香港新銳軟膠玩具品牌Happi Class推出的漢堡君，炒價不算高但具升值潛力。

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熊友最新潮聖地

由即日至5月10日新世界大廈地下及地庫18號舖正舉行「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」展覽，是2021年於東京涉谷區展後，首次在日本以外亮相。展覽由藝術空間Artelli跟Medicom Toy聯手策劃，共展出來自100位國際創意單位設計的1000% BE@RBRICK，並有7款熊仔於展覽期間限量發售，當中6款屬全球首度公開！