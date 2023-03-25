陳奕迅銅鑼灣快閃4百歌迷圍觀　即席揮毫「係咁咦」

歌手陳奕迅（Eason）最近推出新歌《塵大師》，由今日（25日）起一連兩天於銅鑼灣為新歌舉行「塵大館」快閃展覽，今日中午12點Eason出席開幕儀式，引來逾四百歌迷圍觀。雖然天文台預告會有狂風暴雨，但幸好天公作美整個開幕儀式均天朗氣清。

Eason現身時先向歌迷打招呼，然後笑道：「嘩！好耐冇試過做呢啲活動，覺得自己好以返咗去啱啱出道嘅時候，哈哈....有啲怕羞添，同大家好近，但係又好開心好開心見到大家...好彩冇落雨，好多謝你哋」其後他坐下來為「塵大館」親手題字作開幕儀式，他表示：「等我諗下寫咩，係咪為佢加持比啲好運？希望入嚟嘅朋友都可以攞到好運帶回家啦！」然後他邊寫邊道：「 我哋做人其實梗係『係咁咦』最開心，哈哈哈！」他寫下「係咁咦」三個大字後，再高舉給歌迷拍照留念，現場幾百人歡呼及跟著他一起大叫「咦…」響遍整條街。

題完字Eason自讚寫得不錯，並謂：「呢個空間其實係我一班好有心同事搞出來，雖然空間有限，時間有限，咁都希望大家一陣可以耐心等候，其實我昨晚已經偷偷嚟咗，希望大家一陣入到去時，可以感受一吓呢隻歌，領悟到做人『係咁咦』，放鬆啲嘅態度。無論係歌及塵大師的化身，都係林海峰為我創造，我要特別多謝佢。」

昨晚Eason率先夜訪「塵大館」幫忙工作人員為扭蛋機入蛋，為整個館掃塵及第一個試扭蛋拿籤文，他抽到限量的「巨吉」，果然行運一條龍。