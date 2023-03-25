劉穎鏇凌空飛踢身手了得：私底下係論盡妹

劉穎鏇（Tiffany）與江美儀於TVB《隱形戰隊》中，飾演母女，美儀談到「女兒」Tiffany，大讚乖巧又聽話，並謂很難忘第一日與Tiffany開工的搞笑事：「嗰日開廠景，你知佢啲衫幾薄架喇，我又醒唔起個廠好凍，我哋兩母女就喺度震騰騰，我問：『阿女你有冇衫著』，佢就話：『冇呀，我係得呢啲架咋』，但佢又猛話冇事。」Tiffany亦笑指每次美儀姐見到她，都叮囑她要著多件衫，並搞笑問她：「真係咁熱咩？」談到能與美儀姐有多場對手戲，Tiffany坦言很榮幸：「美儀姐係視后級，所以一知道同佢有好多對手戲時都好緊張，同埋話晒第一次合作。但佢好好，我哋未正式開工前，佢有私底下message我同我傾吓套劇、等我可以思考多啲點做。佢唔單止教我，仲畀到我好舒服嘅感覺，令我完全放下緊張嘅心態。」

今晚（25日）播出的一集，Tiffany的打戲亦相當精彩，除了與劉佩玥練閉氣一幕的飄逸秀髮Look超吸睛，之後在貨櫃將壞人凌空「打飛出去」場面亦有型有款，Tiffany與壞人之間的「牛仔褸拉扯戰」更引起網絡熱話。談到相關場口，Tiffany自揭角色造型上的小秘密：「其實我拍呢套劇時係戴住假髮嘅，因為嗰時我頭髮仲好短，所以要整一片片嘅假髮啪上頭髮度。嗰次嘅難度係，每次對手掹我件牛仔褸，都會掹鬆埋我個假髮夾，搞到我成日甩頭髮，好搞笑。至於撻嗰吓，其實武師辛苦過我，佢主要係發力去做動作嗰個，而我就盡力配合番佢做到最好。」

觀乎無綫官方社交網釋出的NG片，鏡頭前熱血又好打的Tiffany，私下原來是「論盡妹」，不但經常忘記及講錯對白，更試過拍吃藥戲份時將道具藥飛了出街也不自知。每當得悉自己蝦碌，Tiffany都會做出超可愛表情，包括吐舌、反眼、傻笑、尷尬扮走人及抱頭怪叫，可愛度爆燈。