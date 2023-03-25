【Zac玩Zac食】櫻花季節的限定滋味

近期啲social media 都係俾日本櫻花相洗版，咁多香港人返鄉下賞櫻，唔通個個都有時間同money 去飛一轉打卡咩！

三月中日本各地的櫻花正綻放，漫天粉白花瓣紛飛如雪的迷人景致，一向深受香港人愛戴，但係如果你未能起行，咁不妨搵晚同閨蜜先到日本殿堂級居酒屋位於北京道一號的旗艦店，享用近日推出的「料理長精選櫻花祭」，以維港落霞與夜色為伴，感受以櫻花入饌的限定料理。

「料理長精選櫻花祭」以櫻花蝦梅子汁沙律揭開序幕，冇得睇櫻花就食住鮮味櫻花蝦頂住先，配以酸甜兼備的梅子汁，開胃又醒神。刺身包括吞拿魚腩、櫻鯛及赤貝，接著奉上充滿春日氣息的櫻花磯煮鮑魚，讓清新的櫻花香氣與豐富的海洋風味滿載舌尖。當季精選三款季節限定天婦羅，包括廣島蠔伴昆布山葵醬、豚肉蓮藕餅、及露筍之後，有兩款炭燒料理，包括自家製汁燒櫻葉免治雞肉軟骨棒配生宮崎太陽蛋、及一口和牛伴福岡青椒，均為佐酒的最佳料理，來一瓶「高木酒造」以新收成的米釀製而成的「十四代角新中取り純米無濾過生酒」，無濾過的酒體更為原始而芳醇，微甘且口感清爽。

仲有鮮甜細滑松葉蟹肉海鮮茶碗蒸，主食為迷你海膽三文魚子櫻花蝦丼，無論視覺或味覺都澎湃而豐富。最後由居酒屋的招牌甜品椰汁南瓜白玉子為櫻花盛宴畫上美滿句號。