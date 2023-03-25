阿Mo出汗發抖問題漸好轉　感謝有心人贈機械手

女團COLLAR成員So Ching的舞蹈員男友李啟言(阿Mo)，去年7月底演出男團MIRROR演唱會期間發生嚴重事故，此後一直留院治療，其父李盛林今晚(25日)發出的第35封代禱告信，首先感謝有心人送上一對機械手給阿Mo作手指活動訓練，以防手指關節不易硬化，更公開感謝李澤楷、大國文化及MakerVille一直以來的溝通、精神上支持，以及醫療期間的資助及安排，令他們能夠專心照顧自子。

李盛林於上周提到阿Mo出現發抖及不斷出汗狀況，慶幸於過去的星期初已漸有好轉，故會繼續為往後處理尿喉的拔除作禱告，更說:「阿Mo和各運作操控的物理治療師都能人機配合，直至過去的星期，已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些，同時藉左右搖擺去控制外骨骼也明顯了。」李盛林還表示於10星期密集的治療中，阿Mo肩部的斜方肌、三角肌都有明顯的進步，現時望能强化二頭肌部份。

而大國文化及MakerVille就代禱信中的資助及安排表示:「我們一直以來都有保持溝通，以及在醫療和其他方面提供資助和安排，衷心祝願阿Mo早日康復。」

代禱信內容如下：

（一）MO爸感恩與鳴謝

1.「活動機械手」：

​​感謝有心人送給阿Mo 一對機械手作手指活動的訓練，使手指關節不易硬化。

2.「BCI 系統」:

​​感謝中文大學相關教授帶領的研發團隊借出BCI 系統，並為阿Mo 在手指和肘部作出適當的調校以得著到位的治療。

​​3.「溝通和醫療資助」；

感謝李澤楷先生、大國文化和MakerVille一直以來的溝通，精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排。讓我們能夠專心於啟言的治療和照顧。

​​4.「再次感謝醫院兩位教授（劉教授和羅教授）：

他們帶領的滿腔熱誠的醫療團隊（各專科、物理治療、護理和營養），在這10個星期花上不少的心思和熱誠為阿Mo 設計整個醫療的進度，使他在復康上有進展。

​​5.「感謝一位物理治療師助理」：

因照顧阿Mo 的治療而意外地受傷，衷心感謝她的投入付出，並願神使她盡快復原。

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​​（二）代禱

「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神，當壯膽，堅固你的心。」（詩篇27:13-14）

​​1. 啟言（MO)

​​a. 「出汗和發抖」

阿Mo 的出汗和發抖已在大家的關心禱告下，在過去的星期初已漸好轉。請繼續為往後處理尿喉的拔除禱告。

​​b. 「Erigo 機械人系統」：

初試大致順利，阿Mo 和各運作操控的物理治療師都能人機配合。請為每次所針對的關節、肌肉和神經禱告，盼在神的恩惠中有明顯反應。

c. ​​Exoskeleton外骨骼：

直至過去的星期已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些，同時藉左右搖擺去控制外骨骼也明顯了。請繼續為每次步行的暢順和進展禱告。

​​d.「肩部肌肉」:

在10星期密集的治療中，肩部的斜方肌、三角肌都有明顯的進步。現盼望能强化二頭肌，祈求神加力醫護並活化這幾組肌肉的協調。

​​2.Mo 爸媽

​​a.「為每一步默禱」：

每次看着阿Mo 在外骨骼行步，心中都默禱天上的神能支持並醫治他，使他有一天能有力的自主控制每一步呢！

b.「為MO的堅持感動」：

站在阿Mo 旁，看着他堅毅地面對不同部位的治療時，都在心中為這些部位並他的堅持向神默禱，盼祂醫治及活化這些肋骨神經和關節。「神啊！神經的變化雖然慢，盼袮能給阿MO有能耐堅持」