Enako　蹦出E奶萬人迷

女仔純純品品唔扮嘢咁先至得人鍾意，不過喺日本就有好多女仔鍾意扮呢樣扮嗰樣而成為萬人迷，所講嘅就係扮演動漫角色嘅Cosplayer，佢哋近年仲進軍埋寫真界，實行喺寫真演出中繼續角色扮演，其中最具人氣嘅一定係Enako喇！

狂晒巨乳

剛才講到有好多Cosplayer踩入寫真界搵食，佢哋個個都有美貌又好身材，好似伊織萌、篠崎心、火將羅潔愛兒咁，每次都以精緻造型演出，令觀眾大飽眼福，鍾意動漫嘅朋友更加睇到如癡如醉，至於今日同大家見面嘅Enako亦係知名嘅Cosplayer，質素相當高。

一向都鍾意喺社交網晒料，早前上載唔少身穿學生校嘅寫真畀大家睇，好多人都大讚Enako雖然已經29歲，但係扮學生妹卻係完全冇違和感，絕對可以成為不老傳奇！除咗美貌仲係咁青春可人，Enako吸引一副嫩白婀娜身材同樣吸引，條腰幼一幼，而上圍對E奶又夠晒分量，所以佢嘅造型就算好密實，心口都非常凸出，好吸睛！

動漫大使

Enako喺2008年開始同熱愛動漫嘅好朋友一齊參與Cosplay活動，因為扮相出眾又夠可愛，人氣漸漸提升，更吸引到藝能事務所搵佢加入女子偶像團體「Panache！」。除咗Cosplayer，佢亦作不同方向發展，例如聲優、唱歌等，更自己包辦寫真集製作，又推出個人服裝品牌添！

不過咁都未算叻女呀，Enako出道以來憑住出眾嘅演出，成為Cosplayer界嘅明星級人物，吸引到好多雜誌搵佢拍寫真兼做封面女郎，最近更加連績第二年贏得「封面女郎大獎」冠軍，令其他Cosplayer都為之失色。另外，2020年更獲得內閣府委任為「Cool Japan大使」，負責宣傳日本動漫、日本料理及日本流行音樂等文化，為輸出日本嘅軟實力出一分力，所以Enako被稱為「究極No.1 Cosplayer」絕對係實至名歸！

Enako工作多多，呢頭去攝影會，轉頭又拍寫真，想緊貼其動向消息，最好就係留意佢嘅社交網，同時仲可以睇到好多佢嘅性感照添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎1吋

三圍：35E-23-34