Angelababy黑天鵝Look展美態　范冰冰晒同一晚裝宣示主權

今日（25日）在上海舉行的年度重磅頒獎禮有逾百位紅星出席，多代花旦包括李冰冰、楊冪、劉詩詩、楊紫及Angelababy等雲集，然而昔日是該頒獎禮的風頭人物范冰冰，雖然未被邀請出席，但卻突然成為網民焦點，花生度幾乎蓋過以上一眾花旦。

事緣Baby的工作室在今午接近5時網晒Baby出席典禮的造型照，一身黑裙的她打造「黑天鵝」Look，優雅度爆燈，但1小時後冰冰的工作室卻網晒2張黑白照，相中她所穿的黑裙，跟Baby是同一件！冰冰的工作室留言說是著名攝影師柳宗源為冰冰拍下這輯相：「柳大師用心的藝術創作，真的很不一樣！」

Baby和冰冰隔空撞衫成網民熱話，網民笑指冰冰雖冇份去典禮，但其「范爺」威力依然無遠弗屆依然是焦點，並猜測冰冰工作室突然晒相，似乎想證明冰冰是「首穿」，比Baby更早穿那款裙外，又說她們以前曾有撞衫的往績。也有網民指冰冰是「蹭熱度」求關注度，但即遭其他網民反駁，指冰冰完全不需靠Baby來炒話題。有趣的是，Baby的工作室在晚上九時許網晒另一輯Baby出席典禮的另一個造型照，相中的她穿低胸裙大玩仙氣，即被不少網民猜測Baby工作室刻意網晒新相以轉移視線。