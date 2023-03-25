俄羅斯Cristy Ren　全裸搏盡

每當講起俄國女郎，唔少人腦海中總會浮現金髮白皮膚兼一派優雅形象，只係凡事冇絕對，一位顛覆傳統俄妹印象嘅網紅，身材標準到經常「裸」你命，佢就係Cristy Ren。

愛曬太陽

雖然小麥膚色被認為係健康美嘅象徵，但正所謂「一白遮三醜」，喺唔少男士心目中始終覺得，縱然大家都擁有火辣身材，但白滑皮膚卻比較吸睛，故此當Cristy Ren喺網絡出現時，對唔少男士嘅傳統審美觀帶嚟唔少改變。

喺俄羅斯出生嘅佢，據講細個時其實跟唔少俄國女郎一樣都係擁有白皙膚色，不過鍾愛曬太陽嘅佢，勁想令膚色變深，而當時有朋友便同佢講，如果日後想成為模特兒嘅話，始終膚色白啲會較為吃香。及至成年並完成大學學業後，Cristy Ren便如佢所願，成功踏入模特兒界，憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸身材而打響名堂，並開始各國嘅演出之旅。

人氣更紅

既然係咁，點解Cristy Ren家陣又會曬出一身小麥膚色呢？當中原因真係估唔到，竟然係同佢一次到泰國工作有關！鍾愛曬太陽嘅佢，去到泰國便迷上各種水上活動，結果完成工作後，便留喺泰國居住，將白晳皮膚曬成小麥色。此外，又因為保持身形而努力健身，將本身弱質纖纖嘅佢，搖身變成一位健美女郎。

如此轉變，不但冇令佢嘅模特兒工作減少，反而令佢開拓健美Model之路。與此同時，佢不但經營社交帳號，全力吸納粉絲，更開設埋OnlyFans帳號，為會員提供全裸寫真，難怪擁有超過113萬粉絲啦！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：173cm

三圍：34DD-27-36

雖然Cristy Ren嘅寫真相尺度唔大，但憑住佢胸前一條深溝，充分表現出健康性感美。不過如果想睇更誘惑嘅寫真，就要成為佢嘅會員，必定大飽眼福！