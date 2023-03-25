食得有營︱黃筠兒168瘦身法食足3餐

歌手黃筠兒嬌滴滴，估不到是為食貓，所有澱粉質、炸物和甜品都是她的至愛：「陪媽咪飲茶食叉燒飽，同朋友出街食飯都食意粉。」不過開工的前一日，便執行另一套餐單，並堅持食足3餐，儲備充足體力應付工作。她透露開工餐單為早餐食兩隻烚蛋配齋啡；午餐吃沙律或All Day Breakfast；晚餐主要吃肉和烚菜，但戒澱粉質：「限時8小時內食完3餐會，奉行168，會食得好準時。」

她又提供個人小貼士，就是每天飲大量開水，一日最少2公升，認為有助腸胃和令皮膚更有光澤：「盡可能飲熱水，飲完覺得好似即時燃燒脂肪，氣色都好啲。」有時工作太忙，沒有時間做運動，但又想保持動力的話，會保持每日最少步行1萬步，或提早一個站下車，然後步行回家。

勿完全戒食澱粉質

註冊營養師（澳洲）劉嘉豪就提醒進行168瘦身法時，勿完全戒食澱粉質，因身體是需要有充夠澱粉質啟動Eating Window機制：「當我哋由食嘢到唔食嘢嘅時間，身體先開始用脂肪，如果長期唔食嘢，喺好低卡路里或澱粉質時，未必能啟動Eating Window，反令身體覺得自己長期處於飢餓，喺啟動保護狀態下，會令脂肪更易積聚。」