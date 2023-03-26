【是日通勝】

農曆閏二月初五

癸卯年 乙卯月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：詞訟、針灸、取魚

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：4、18、26

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：頭頭碰着黑，事業陷入低潮，信心受打擊！

金牛座：趁周日做運動，可令緊繃的身心得以鬆綁。

雙子座：運勢中規中矩，但處理投資問題不可大意。

巨蟹座：身心狀態一般，如感到不適最好及早求醫。

獅子座：身處逆境要保持樂觀，以免情況變得更壞。

處女座：害人之心不可有，保持善念可望帶來好運。

天秤座：愛情運很不錯，穿着橙色衫有助增添魅力。

天蠍座：異性緣超旺，今天有望遇上你的真命天子。

人馬座：當生活不如意時應當靜下來，衝動易闖禍。

山羊座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

水瓶座：施比受更有福，多幫助身邊人，利人利己。

雙魚座：得到幸運之神眷顧，沒有事情需要你操心。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 財運差

鼠：長命工夫長命做，宜趁周日好好休息。

牛：是日沖煞，運勢跌落低谷，理財要謹慎。

虎：桃花運超旺，享受二人世界的好日子。

兔：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

龍：財運欠佳，得財有難度，易入不敷支。

蛇：失魂落魄，做事拖拖拉拉，難獲佳績。

馬：社交運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

羊：閒來無事可以看看書，易有意外得着。

猴：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

雞：人緣運不錯，是時候與家人共聚天倫。

狗：缺乏毅力，耐性不足，謀事易半途而廢。

豬：心情佳，信心強，從事銷售業務有運行。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

床頭放三物，失眠又損福

俗語有話：「床頭掛三物，災多又難富。」睡床是休養生息的地方，而人在睡覺時，氣場最薄弱、自我防護能力最低，若在床頭擺放這些物品，多影響運勢，究竟是哪三樣東西？

1.掛畫

在床頭掛畫是現代人喜愛的裝飾方式之一，不少朋友會選擇掛山水畫、人物抽象畫等等，但這樣做易存在安全隱患，相框容易掉下來砸傷人。其次，掛人像畫有被人騎在頭上的寓意，掛山水畫則會影響人的精神和睡眠質素。

2.風鈴

風鈴可改變環境空間磁場，招來好運，而且聲音清脆，隨風而動，給人一種舒服的感覺，有些朋友會將風鈴擺在床頭，以求好運，殊不知人睡眠需要避光避音，風鈴的高頻音會擾亂人的聽覺神經，使人得不到休息，易招來不好的東西。

3.手機

現代人手機不離身，臨睡前看多一會手機已成為一種生活習慣，這樣的生活方式並不健康，手機的輻射比較大，長期這樣容易對人的腦部造成損害，干擾人的磁場，還會影響人的睡眠質素，因此晚上睡覺的時候最好將手機放在較遠的地方。