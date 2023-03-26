歌詞含糊不清　黃明志新歌掀解碼熱潮

馬來西亞創作歌手黃明志下月將首度登上台北小巨蛋舉行演唱會，他在個唱前夕推出最新單曲《鎖碼歌》，歌曲的特色就是整首歌都含糊不清，聽不出歌詞，黃明志強調：「其實它是有歌詞的，聽不懂不代表沒有，只是它被鎖碼了。」至於歌詞為甚麼會被鎖碼？他解釋：「因為很多地區在創作上控管嚴格，不管影像、歌曲等各式的創作都要經過審核，如果超過尺度就要鎖碼或是打格，甚至是會遭到禁播。打造這首歌主要想傳達創作本身的重要性，同時也是自己一直在堅持的。」

由於聽不懂歌曲內容，一度令MV導演感到非常苦惱，曾私底下找黃明志索求歌詞，結果黃明志絲毫不讓步沒肯透露半句歌詞，追問下才理解黃明志想反映目前非常多人因跟風而踏上Hip Hop這條路，黃明志坦言：「反正現在很多Rap都讓人不明白在唱甚麼，就像這首歌一樣，內容一點都不重要，只要帥就好。」

新歌MV有一貫的美女元素，黃明志身旁依舊有一整群火辣美女，並有用奶瓶喝啤酒、在大眾面前大撒錢等瘋狂行徑。歌曲推出後引起廣大關注，黃明志號召粉絲參加比賽一齊解碼，希望粉絲們自由發揮進行填詞，並將會選出前三名最優秀的粉絲。