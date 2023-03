馮允謙處男紅館騷女友終極現身　睇住男友同林明禎跳辣身舞

歌手馮允謙(Jay Fung)入行11年,終於踏上紅館開騷,一連三場演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》昨晚(25日)開鑼,除女友Crystal與父母送上花籃外,藝人好友包括草蜢、鄭伊健、鄭欣宜、王君馨、AGA、Gin Lee和丁子高等都紛紛送花籃祝賀。

Jay的女友之前未有來港睇騷,對此他曾有微言,今次女友終極現身成為座上客,陪着Jay父母、哥哥和細佬同坐,完全融入男友家中,其他藝人如COLLAR 成員Marf、陳蕾、梁釗峰、陳健安、林奕匡、森美和盧慧敏等捧場。

Jay以黑武士造型登場,連唱3首歌包括《地球來的人》、《開始倒數》及《因愛之罪名》為演唱會揭開序幕。唱得興起,他除衫騷出麒麟臂兼打大鼓,台上噴火效果,氣勢強勁。Jay同歌迷打招呼時表現興趣,「終於等到啦!我等咗11年,曾經諗過放棄,每次自己會諗係咪適合唱歌呢行,因為你哋嘅包容和支持,令我擁有紅館呢個舞台,多謝你哋!我嘅第一次,Let’s enjoy!」

他在特長紅色鋼琴前自彈自唱英文歌《Versace on the floor》時,嘉賓林明禎出場,明禎並非唱歌,而是與Jay一同站上鋼琴頂大跳辣身舞,穿單肩高衩晚裝的明禎,自摸動作極度誘惑,又與Jay手拖手、頭貼頭深情對望,歌迷看到嘩嘩聲,不停歡呼。唱《報復式浪漫》時,他向着女友座位方向,大派心心,隔空傳情。

他拿結他自彈自唱《今天開始》時,有歌迷大叫「好靚仔」,Jay便拿同台的結他手開玩笑;「你哋讚佢靚仔?唔緊要啦!我sell作歌和唱歌。」之後唱《Keep On Fight On》,表示自己想過放棄時,憑這首歌開解,唱時感動得流淚,他表示原本應承過自己不要喊,但知道好多朋友專程來港支持,才控制不了情緒。唱到演唱會主題曲《入場人士注意》時全場歌迷企起身陪唱。

Jay 於2011年參加《超級巨聲3》人行,做歌手很開心,但同時有種孤獨感覺,若當初不是返香港參加《超級巨聲3》,笑言有可能去韓國做實習生組成男團。隨即他化身韓星「J Seven」跳唱兩首韓文歌, BLACKPINK的《How You Like That 》和BTS的《Dynamite》,但就自嘲筋骨好硬:「我有自知之明,算吧啦!都係做番創作,唔係男團材料,今晚有90%歌都係我創作。」

去年他在九龍灣開騷,孖生細佬去旅行未有捧場,令他嬲嬲豬,今次細佬終有現身,Jay講笑說:「我原諒你,今次好好,放低工作都嚟睇我個騷,I love you guy。」唱《Days,They’ve Gone Too Soon》時,大屏幕播放他由細到大與家人的合照,感謝家人一直以來支持歌唱理想,場面溫馨。

演唱會尾聲他化身白馬王子,唱《我好想你》時耳機突失靈, 下首《Me and the Moon》唱了幾句,因耳機聽不到音樂,Jay中途叫停決定重唱,歌迷歡呼讚好。Jay再發感言,表示能夠踏上紅館是一個奇迹,只要相信目標,不要放棄,就會成功。他多謝歌迷帶給他這個美好回憶,會一世記得這個時刻。最後Encore了一道《愛斯基摩人之吻》,演唱會圓滿結束。