馮允謙處男紅館騷女友終極現身　睇住男友同林明禎跳辣身舞

歌手馮允謙（Jay Fung）入行11年，終於踏上紅館開騷，一連三場演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》昨晚（25日）開鑼，除女友Crystal與父母送上花籃外，藝人好友包括草蜢、鄭伊健、鄭欣宜、王君馨、AGA、Gin Lee和丁子高等都紛紛送花籃祝賀。

Jay的女友之前未有來港睇騷，對此他曾有微言，今次女友終極現身成為座上客，陪着Jay父母、哥哥和細佬同坐，完全融入男友家中，其他藝人如COLLAR 成員Marf、陳蕾、梁釗峰、陳健安、林奕匡、森美和盧慧敏等捧場。

Jay以黑武士造型登場，連唱3首歌包括《地球來的人》、《開始倒數》及《因愛之罪名》為演唱會揭開序幕。唱得興起，他除衫騷出麒麟臂兼打大鼓，台上噴火效果，氣勢強勁。Jay同歌迷打招呼時表現興趣，「終於等到啦！我等咗11年，曾經諗過放棄，每次自己會諗係咪適合唱歌呢行，因為你哋嘅包容和支持，令我擁有紅館呢個舞台，多謝你哋！我嘅第一次，Let’s enjoy！」

他在特長紅色鋼琴前自彈自唱英文歌《Versace on the floor》時，嘉賓林明禎出場，明禎並非唱歌，而是與Jay一同站上鋼琴頂大跳辣身舞，穿單肩高衩晚裝的明禎，自摸動作極度誘惑，又與Jay手拖手、頭貼頭深情對望，歌迷看到嘩嘩聲，不停歡呼。唱《報復式浪漫》時，他向着女友座位方向，大派心心，隔空傳情。

他拿結他自彈自唱《今天開始》時，有歌迷大叫「好靚仔」，Jay便拿同台的結他手開玩笑；「你哋讚佢靚仔？唔緊要啦！我sell作歌和唱歌。」之後唱《Keep On Fight On》，表示自己想過放棄時，憑這首歌開解，唱時感動得流淚，他表示原本應承過自己不要喊，但知道好多朋友專程來港支持，才控制不了情緒。唱到演唱會主題曲《入場人士注意》時全場歌迷企起身陪唱。

Jay 於2011年參加《超級巨聲3》人行，做歌手很開心，但同時有種孤獨感覺，若當初不是返香港參加《超級巨聲3》，笑言有可能去韓國做實習生組成男團。隨即他化身韓星「J Seven」跳唱兩首韓文歌， BLACKPINK的《How You Like That 》和BTS的《Dynamite》，但就自嘲筋骨好硬：「我有自知之明，算吧啦！都係做番創作，唔係男團材料，今晚有90%歌都係我創作。」

去年他在九龍灣開騷，孖生細佬去旅行未有捧場，令他嬲嬲豬，今次細佬終有現身，Jay講笑說：「我原諒你，今次好好，放低工作都嚟睇我個騷，I love you guy。」唱《Days,They’ve Gone Too Soon》時，大屏幕播放他由細到大與家人的合照，感謝家人一直以來支持歌唱理想，場面溫馨。

演唱會尾聲他化身白馬王子，唱《我好想你》時耳機突失靈， 下首《Me and the Moon》唱了幾句，因耳機聽不到音樂，Jay中途叫停決定重唱，歌迷歡呼讚好。Jay再發感言，表示能夠踏上紅館是一個奇迹，只要相信目標，不要放棄，就會成功。他多謝歌迷帶給他這個美好回憶，會一世記得這個時刻。最後Encore了一道《愛斯基摩人之吻》，演唱會圓滿結束。