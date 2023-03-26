【心理測驗】超準！一圖看個性

都說人的第一觀感是內心最真實的反應，就如據說由大腦中的交叉線引起結果的各式視線錯覺圖心理測驗，就會比一般的心理測驗來得更準。最近又有一道相關的題目在網上流傳，圖片來自印度書店Crossword Bookstore推出的創意廣告，將兩種物品合二為一，只一眼就能看出你的性格，聽聞非常準，大家不妨一試！

【問題】

請問在圖中，你第一眼看見的是甚麼？

A.書

B.嘴唇

【結果分析】

A.情感豐富又敏銳之人

看見書的你是一個感性派，多愁善感，容易被感動、受感觸。但同時你亦是一個心思細膩、善於觀察的人，能分清誰是真心待你好之人，誰只是表面派，收藏真正的善意，並心懷感激，想報以回報。在處理問題上，你亦因自己的細心而總能冷靜、周全地解決事情。

B.個性直率守承諾之人

第一眼看見嘴唇的你是一個坦率、富正義感且有些叛逆心理的人，無論是在那一段關係中你都很看重承諾，說過就會盡力做到，不過對於朋友，你重質不重量，真正的好只留給真正在乎的人，對待熟人和外人會非常不同。另外，你吃軟不吃硬，如果別人命令你你會感到抗拒，反而對待示弱的人會願意低頭或施以援手。