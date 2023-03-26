張繼聰飛日本開工淨係掛住個女　謝安琪呷大醋：好離譜！

藝人謝安琪（Kay）、鄧麗欣及洪嘉豪等，昨晚（25日）出席一個環保活動。Kay受訪時談到老公張繼聰到日本拍攝新片《盜月者》，出發前囡囡張靖因不捨爸爸搞到爆喊，她笑說：「前幾日囡囡6歲生日，大家同佢飲杯，佢竟然扁嘴話掛住爸爸，後來啲眼淚滴出嚟。（每晚都要同爸爸講電話？）係，有時爸爸拍緊外景，有啲地方收電話好差，佢點都要等。」

Kay又「投訴」說：「我遇到不平等嘅待遇，佢（張繼聰）同個女講電話就正面、角度靚仔少少同溫柔嘅，但同我傾就邊擦牙，仲要話好眼瞓講兩句收線，我係攝時間，依家好明白喇。佢打唔到畀個女就講晒對唔住，幾日唔搵我就冇事！（計劃進行反擊？）可以點喎？佢真係好離譜。」

Kay又指老公試過有少許休息時間，便外出為一對兒女買手信：「打畀我問佢哋啲腳size，同佢哋鍾意乜嘢，但完全冇問過我，點解我又冇呢？可能我會得到一盒草餅之類，希望佢睇到呢一個訪問，自己醒目啦。（不過佢出咗貼文，話囡囡愈大愈似你，即係讚你靚啦。）冇用㗎，網民繼續留言，話張繼聰嚟嘅！但我信心得到最後勝利，哈哈。（再生多個囉。）唔係啩，呢單嘢好博喎，兩個都似佢，你哋好似點條黑路我行，不過我覺得囡囡有啲神態好似我，眼睛愈嚟愈靚。」

她又指老公完成電影外景拍攝後，將繼續留在日本，與拍檔白只玩揸電單車。Kay透露：「我唔會飛過去探班，因為嚟緊自己都要開工拍嘢嘞，今年我都有兩部戲會上映。（同老公打對台？）點敢？張先生依家炙手可熱，我又少演戲，點夠打呀？」